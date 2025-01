Pisali so esej, popravljala jim ga je druga profesorica. Se to sme? #pravni nasvet

V gimnaziji smo sredi oktobra pisali esej. Na esej smo se najprej pripravljali z našo profesorico za slovenski jezik. Nato jo je zaradi bolezni zamenjala študentka in smo snov predelali z njo. Ocene smo prejeli komaj konec novembra. Eseje je popravljala tretja profesorica, ki z nami ni imela niti ene ure slovenskega jezika. Zanima me, ali so to kršitve pravilnika o ocenjevanju (7. člen in 18. člen)? Ali lahko zahtevamo, da se ocene razveljavijo? Hvala, Matea N.