Se bo študentsko delo izpred let tudi kdaj štelo v pokojninsko dobo? #pravni nasvet

Zanima me, ali se bo spremenila zakonodaja za vse tiste, ki smo delali prek študentskega servisa (osebno pet polnih let) ali podjemne pogodbe (dve leti) in se nam tovrstno delo ni štelo med delovno dobo? Takrat so mi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odsvetovali prostovoljno vplačevanje v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje s pojasnilom, da se mi to ne izplača. Zdaj se študentom delo prek študentskega servisa upošteva v delovno dobo, zato se bodo lažje in prej upokojili. Tina L.