Pravna pomoč, ki vam je vedno na voljo

Ravno zato je nastala storitev Pravnik na dlani, ki omogoča hitro, strokovno in cenovno dostopno pravno pomoč kar prek telefona.

Zakaj bi zapravili ure za dogovarjanje, vožnjo in čakanje, če lahko vse uredite iz udobja svojega doma?

Celovita pravna pomoč za vsa pravna področja

Pravnik na dlani ponuja pomoč na različnih pravnih področjih – od najpogostejših težav posameznikov do specifičnih potreb podjetij.

Poglejmo si nekaj primerov, kako lahko storitev pomaga: Delovno pravo – kaj storiti, če vas odpustijo? Prejeli ste obvestilo o odpovedi delovnega razmerja, vendar vam razlogi, ki jih je navedel delodajalec, niso jasni. Pokličite Pravnik na dlani, kjer vam bodo pregledali dokumentacijo in vam razložili vaše pravice. Prejeli boste natančna navodila, kako sestaviti ugovor in katere pravne korake lahko naredite. Družinsko pravo – skrbništvo po ločitvi Matej in Nina sta se odločila za ločitev, a nista vedela, kako urediti vprašanje skrbništva nad otroki. Pravnik na dlani je s strokovnim nasvetom razjasnil postopek, pripravil predlog sporazuma o skrbništvu in pomagal obema doseči pravično rešitev. Kazensko pravo – odvzem vozniškega dovoljenja Odvzeli so vam vozniško dovoljenje zaradi prometnega prekrška. Obrnite se na Pravnik na dlani, kjer vas bodo vodili skozi celoten postopek vračila dovoljenja. Pripravili bojo potrebne dokumente in vas opozorili na pomembne roke. S pravilno pripravljeno vlogo boste v kratkem času spet dobil dovoljenje. Dedovanje – kako razdeliti premoženje? Po smrti očeta sta Anja in njen brat želela razdeliti dediščino, a so se pojavila nesoglasja. Pravnik na dlani je pripravil oporoko in pomagal razjasniti pravice in dolžnosti obeh strani, da sta našla skupni jezik.

Foto: Sedem d.o.o.

Pregled in priprava dokumentov – brez tveganja napak

Pomembni dokumenti, kot so pogodbe, oporoke ali pritožbe, zahtevajo natančnost in pravno znanje. Pravnik na dlani omogoča:

pregled pravnih dokumentov pred podpisom – da se izognete neugodnim pogojem ali morebitnim napakam,

– da se izognete neugodnim pogojem ali morebitnim napakam, pripravo različnih pogodb in dokumentov – najemne pogodbe, predporočne pogodbe, opomini pred tožbo …,

– najemne pogodbe, predporočne pogodbe, opomini pred tožbo …, pomoč pri pripravi pritožb – od pritožb zoper delodajalce, ZZZS, ZPIZ do pritožb na Furs ali druge institucije.

Na primer: podpisali ste najemno pogodbo, ki ste jo kasneje želeli prekiniti, vendar niste bili prepričani, ali to lahko storite. Potem ko je pogodbo pregledal Pravnik na dlani, ste izvedeli, da so pogoji odpovedi ugodni, in prejeli navodila za nadaljnje korake.

Foto: Shutterstock

Zakaj izbrati Pravnik na dlani?

Delovanje v živo prek telefona – pravni nasvet dobite hitro, brez zapletov, kar iz svojega doma.

– pravni nasvet dobite hitro, brez zapletov, kar iz svojega doma. Cenovno dostopno – storitev je veliko ugodnejša od klasičnega obiska odvetnika.

– storitev je veliko ugodnejša od klasičnega obiska odvetnika. Pregled in priprava dokumentov na daljavo – brez potrebe po osebnih sestankih.

S strokovno pomočjo, ki vam jo ponujajo pri Pravnik na dlani, se v 15 minutah reši 90 odstotkov vseh težav!

Pravno svetovanje za vse

Storitev Pravnik na dlani je na voljo tako posameznikom kot podjetjem. Ne glede na to, ali potrebujete pomoč pri pogodbi, dedovanju, pritožbi ali kazenski zadevi, je Pravnik na dlani zanesljiv partner, ki vam zagotavlja celovito pravno pomoč.