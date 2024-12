Je sestrična res lahko upravičena do nujnega deleža? #pravni nasvet

Pravnik na dlani odgovarja:

Dedovanje po teti brez otrok predstavlja posebno situacijo v našem dednem pravu. Za tako dedovanje se uporablja drugi dedni red, ki zajema dedovanje zakonca in staršev. Če zapustnik ni imel zakonca in so starši pokojni, postanejo dediči otroci bratov in sester pokojnega. Takšen je primer pri vas.

Če bi nastopilo zakonito dedovanje , bi bili dedinji po pokojni teti vi in vaša sestrična, ker pa je teta napravila oporoko, in sicer pri notarju, ste dedinja le vi. Sestrična lahko zahteva le nujni delež , razen če je ni zapustnica v oporoki razdedinila.

Zakon o dedovanju določa, da je pravica do nujnega deleža pri dedovanju dedna pravica, vendar ga morajo osebe, ki menijo, da jim pripada, uveljavljati v zapuščinskem postopku .

Nujni dediči so zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda, torej pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši ter njegov zakonec.

Zakoniti dediči tretjega dednega reda (dedi in babice in njihovi potomci) ter bratje in sestre pokojnika pa so do nujnega deleža pri dedovanju upravičeni le izjemoma oziroma zgolj takrat, ko so nezmožni za delo in se ne morejo sami preživljati.

Napisali ste, da sestrična izpodbija oporoko , češ da je bila teta nesposobna. Menimo, da bo tako oporoko izjemno težko izpodbiti, saj je sklenjena v notarski obliki. Že sama dolžnost notarjev pa je, da presodijo, ali so stranke sposobne sklepati pravne posle, ki se sklepajo pred notarjem. Prepričani smo, da bo notar potrdil sposobnost tete za takšno oporoko.

Niste sicer napisali, kako vaša sestrična izpodbija oporoko. Najverjetneje jo je sodišče v zapuščinskem postopku napotilo na pravdo, v kateri bo vložila ustrezno tožbo glede izpodbijanja oporoke. Za čas postoka izpodbijanja bo sodišče zapuščinski postopek prekinilo. Po koncu tega postopka bo razpisana nova obravnava v okviru zapuščinskega postopka in takrat bo lahko sestrična tudi zahtevala nujni delež.