EKSKLUZIVNO 2025: razkrivamo vse novosti znamke ŠKODA v Sloveniji!

Preteklo leto je bilo za znamko Škoda izjemno uspešno, saj je znamka uresničila svojo vizijo prihodnosti. Največ kupcev je prepričala Škoda octavia, ki je ostala najbolj prodajan model, kot že vrsto let zapored. Ekskluzivno razkrivamo vse novosti znamke Škoda v letu 2025 in pa trenutne edinstvene priložnosti za nakup, da se tudi vi podate na potovanje z vrhunskimi modeli Škoda.

Kateri so bili ključni razlogi za uspeh Škode?

Znamka Škoda v Sloveniji je znana po svojih zanesljivih, cenovno dostopnih in tehnološko naprednih vozilih, ki združujejo uporabnost in inovacije. Škoda ponuja široko ponudbo modelov od manjših avtomobilov do prostornejših SUV in električnih vozil. Družinska škoda octavia je ostala najbolj prodajan model v preteklem letu s svojo dovršenostjo, prostornostjo in tehnično naprednostjo. Sledila sta ji priljubljena SUV modela – škoda kamiq in škoda kodiaq, ki sta vse več družin navdušila z odličnimi voznimi lastnostmi in vrhunsko prostornostjo. Ta trio je bil zagotovo ključni razlog za uspeh Škode.

Damjan Kos, vodja prodaje znamke Škoda, prvi v Sloveniji razkriva ekskluzivne Škoda novosti: "V letu 2025 bomo pri Škodi predstavili številne novosti, s katerimi bomo še dodatno izboljšali vozniško izkušnjo naših kupcev. Pričakujemo nove modele električnih vozil, med katerimi izstopata povsem novi električni škoda elroq in posodobljeni električni enyaq, ki bosta pomembna koraka v naši zavezanosti k trajnostni mobilnosti. Poleg tega bomo nadgradili našo ponudbo z napredno tehnologijo, izboljšanim infotainment sistemom in še več varnostnimi funkcijami, ki bodo poskrbele za vožnjo brez skrbi. Kupcem bomo omogočili še širše možnosti personalizacije vozil in ugodne pogoje financiranja, s čimer želimo Škodo približati še širšemu krogu voznikov ter ostati sopomenka za inovativnost in dostopnost."

Preverite najbolj prodajane modele Škoda v Sloveniji ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA KAMIQ

ŠKODA KODIAQ

Katere novosti se nam obetajo v letu 2025?

Leto 2025 bo za Škodo leto, ko bo prihodnost postala sedanjost, saj bo znamka predstavila dva prelomna modela, ki bosta preoblikovala ponudbo električnih vozil Škoda. Prvič v zgodovini se bo na ceste podal električni škoda elroq – električni SUV, ki združuje moč, eleganco in trajnost. Seveda pa to še ni vse, saj prihaja tudi novi električni škoda enyaq, že zdaj izjemno priljubljeni električni SUV.

Katere ponudbe so že na voljo slovenskim kupcem?

Z znamko Škoda so pri Porsche Inter Auto pripravili tri izjemne ponudbe. Izkoristite ekskluzivne akcijske ponudbe in prihranite ob nakupu vašega novega vozila Škoda. Akcija velja do 31. 3. 2025 oz. do preklica.

Trenutno tri najboljše priložnost za nakup: PREVERITE AKCIJO IN CENE: ŠKODA AKCIJA SLOVENIJA 2025 Avtomatski menjalnik DSG – prihranek do 1.500 evrov* – z izbiro vrhunskega avtomatskega menjalnika DSG, ki zagotavlja udobje in tehnološko dovršenost, dodatno prihranite pri modelih Škoda. Škoda octavia 130 let posebni paket opreme – praznujte obletnico modela octavia s posebno različico, ki združuje tradicijo, sodobnost in bogato opremo. Škoda easy akcija za priljubljena modela fabia in kamiq – privlačne ugodnosti, ki omogočajo še lažji nakup vašega sanjskega avtomobila.

Škoda z menjalnikom DSG zdaj ugodneje

Avtomatski menjalnik DSG zagotavlja hitro, natančno in brezskrbno prestavljanje, ki se popolnoma prilagaja vašim potrebam. S tem tehnologija poskrbi za popolno ravnovesje med užitkom, varnostjo in ekonomičnostjo – popolna kombinacija za vsakodnevne poti ali daljša potovanja. Nova vozila Škoda z avtomatskim menjalnikom DSG so že na zalogi, svoje sanjsko vozilo pa lahko tudi sestavite po meri in naročite. Poleg tega so vam ob nakupu na voljo ugodne možnosti financiranja – izbirate lahko med Škoda financiranjem 1 % ali Škoda BON 3 % ugodnostjo.* Akcija velja do 31. 3. 2025 oz. do preklica.

Preverite prihranke z izbiro menjalnika DSG

Škoda fabia, prihranek do 1.100 evrov*

Škoda scala, prihranek do 1.250 evrov*

Škoda kamiq, prihranek do 1.250 evrov*

Škoda karoq, prihranek do 1.500 evrov

Škoda octavia in octavia combi, prihranek do 1.000 evrov*

Več informacij in ogled vozil je na voljo v salonu Porsche Verovškova, Porsche Maribor in Porsche Koper. Višina prihranka je odvisna od izbranega modela, motorja in paketa opreme – easy akcija ni združljiva z akcijo DSG . Pridite in se prepričajte, zakaj je Škoda s tehnologijo DSG prava izbira za vaše naslednje vozilo. *Akcijske ponudbe veljajo za nova vozila na zalogi ali naročena v tovarno. Za podrobnosti o pogojih financiranja in ponudbah se obrnite na prodajne svetovalce pri Porsche Verovškova.

Kako deluje avtomatski menjalnik DSG?

Izkoristite enkratno priložnost in opremite svoj izbrani model Škoda z vrhunskim avtomatskim menjalnikom DSG z dvojno sklopko – zdaj po posebni akcijski ceni! Ta inovativna tehnologija zagotavlja brezskrbno in udobno vožnjo, hkrati pa vam omogoča občuten prihranek. Privoščite si vožnjo, ki združuje udobje, tehnologijo in privlačno ceno – z modeli Škoda in menjalnikom DSG!

DSG (Direct-Shift Gearbox) je poseben tip avtomatskega menjalnika, ki poskrbi za hitrejše in bolj tekoče prestavljanje kot običajni avtomatski menjalniki. Namesto ene sklopke, kot jo uporabljajo klasični menjalniki, DSG uporablja dve sklopki, kar je ključ do njegovega gladkega delovanja. Deluje – DSG prestavi brez prekinitve in zelo hitro – pogosto hitreje, kot bi to lahko naredili sami. Za voznika to pomeni: preprosto se usedete, izberete smer vožnje (naprej ali vzvratno) in uživate, medtem ko DSG poskrbi za vse preostalo. Vožnja je tako bolj udobna, manj stresna in bolj tekoča!

Katere so prednosti avtomatskega menjalnika DSG? hitro prestavljanje

večja učinkovitost

gladek občutek pri vožnji

pogosto nižja poraba goriva

idealen za mestno in avtocestno vožnjo

Škoda octavia 130 let (octavia anniversary edition) – edinstvena akcijska ponudba

Nova škoda octavia in octavia combi – ob 130-letnici znamke Škoda smo pripravili posebno ponudbo, ki združuje prestiž, napredno tehnologijo in izjemno vrednost za naše kupce. Z današnjim dnem je v sistemu za naročanje na voljo akcijski model škoda octavia 130 let v nivojih opreme selection in sportline, zasnovan posebej za praznovanje te pomembne obletnice. Akcija velja do 31. 3. 2025 oz. do preklica.

Kaj prinaša škoda octavia anniversary edition? Bogatejša serijska oprema: v akcijski model smo dodali brezplačno kovinsko barvo, ki poudari sodoben in eleganten videz vozila. Paket Infotainment 13'' Basic omogoča intuitivno upravljanje, napredno povezljivost in užitek ob vožnji. Modeli sportline so na voljo z vsemi trenutno odprtimi motorji, kar omogoča široko izbiro za vse tipe voznikov. Pri modelih selection so na voljo vsi motorji, z izjemo 2.0 TDI z ročnim menjalnikom. Izberete lahko: škoda octavia 130 let

škoda octavia 130 let sportline

na voljo tudi kot combi

Zakaj izbrati octavia anniversary edition?

Praznični model združuje vse, kar octavio postavlja v sam vrh priljubljenosti med kupci. Napreden dizajn in izjemna prostornost – idealno za vsakodnevno uporabo ali daljša potovanja. Inovativna tehnologija, ki zagotavlja udobje in varnost. Privlačna cena, ki kupcem omogoča dostop do še bogatejše opreme brez dodatnih stroškov. Škoda octavia anniversary edition je zasnovana za tiste, ki iščejo popolno kombinacijo sodobnosti, prestiža in odlične vrednosti za denar. S praznično izdajo pa imajo zdaj možnost izkusiti še več za manj – vozilo, ki ponosno slavi 130 let inovacij in dosežkov znamke Škoda.

Neverjetna ponudba easy: kamiq in fabia

Nova škoda fabia easy je zdaj na voljo že za neverjetnih 14.998 evrov*, novi škoda kamiq easy pa za samo 17.800 evrov*. Oba modela sta del ekskluzivne akcije z bogatim paketom opreme easy in z varčnimi motorji, ki združujejo vrhunsko tehnologijo, prostornost in brezkompromisno udobje. Ne čakajte! Ujemite svojo priložnost za nakup sanjskega avtomobila, ki bo spremljal vsak vaš korak. Škoda fabia in kamiq sta opremljena z najsodobnejšo digitalno tehnologijo in naprednimi funkcijami, ki bodo popestrile vaša vsakodnevna doživetja. Zanesljivost, stil in odlična vrednost – vse to v enem paketu! Toda pozor, akcija velja od 1. 1. 2025 do 31. 3. 2025 oz. do preklica. Pohitite in si zagotovite svoj novi model škoda easy še danes! Akcijska cena velja ob financiranju Škoda 1 % ali plačilu z gotovino. Hiter rok dobave: od tri do štiri mesece. Easy akcija ni združljiva z akcijo DSG.

Nova škoda fabia easy 1.0 TSI 95 kW/115 KM Že od 14.998 evrov*, možno tudi akcijsko financiranje Škoda 1 %

PREVERITE AKCIJO: Nova škoda fabia easy akcija

Novi škoda kamiq easy 1.0 TSI 95 kW/115 KM Že od 17.799 evrov*, možno tudi akcijsko financiranje Škoda 1 %

PREVERITE AKCIJO: Nova škoda kamiq easy akcija

Kdaj izbrati fabio in kdaj kamiq?

Nova škoda fabia easy in škoda kamiq easy sta dva izjemna modela, ki združujeta eleganco, prostornost in tehnološki napredek. Škoda fabia je kompaktna in dinamična, popolna za mestne vožnje, a hkrati dovolj prostorna za vsakodnevne izzive. S svojo sodobno zasnovo in naprednimi varnostnimi funkcijami je odlična izbira za tiste, ki iščejo zanesljivost in udobje v vsakem trenutku.

Po drugi strani škoda kamiq ponuja večji prostor, višjo sedenje in vrhunsko opremo, kar ga dela idealnega za tiste, ki želijo uživati v vožnji po mestnih ulicah in izven njih. S svojo napredno tehnologijo in prepoznavnim dizajnom je kamiq popoln spremljevalec za aktivne družine in tiste, ki cenijo udobje in zanesljivost v vseh pogojih. Oba modela zagotavljata visoko vrednost za denar in sta odlična izbira za voznike, ki iščejo kakovost in zmogljivost v enem paketu.

STROKOVNJAK SVETUJE: NASVET OB NAKUPU – to je najboljša izbira!

Si želite kamiqa z močnejšim motorjem in avtomatskim menjalnikom DSG? Pri novem kamiqu easy imate na voljo več različic. Z doplačilom le 1.699 evrov si lahko zagotovite avtomatski menjalnik DSG, s skupno ceno vozila le 19.499 evrov*. To je odlična izbira za vse, ki iščejo več zmogljivosti in udobno vožnjo, hkrati pa želijo ohraniti izredno privlačno ceno!

Kamiq easy 1.0 TSI (115 KM): 17.800 evrov*

Kamiq easy 1.0 TSI (115 KM) DSG avt.: 19.499 evrov*

Ne zamudite te fantastične priložnosti! Obiščite Porsche Inter Auto in si zagotovite neverjetno ponudbo po odlični ceni. Vozili na fotografijah v salonu sta opremljeni z dodatno opremo za doplačilo. Modela v tej ponudbi lahko naročite ter za doplačilo opremite čisto po vaših željah in okusu – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko preostale dodatne opreme. Izkoristite lahko tudi ugodno financiranje, ponudba velja le do razprodaje zalog.

Škoda kamiq easy – vključena bogata serijska oprema

Škoda kamiq v akciji se ponaša z vrhunsko opremo, ki združuje napredno tehnologijo, udobje in visoko raven varnosti, kar vsakodnevno vožnjo spremeni v pravi užitek. Za zaščito vseh potnikov poskrbijo šest varnostnih blazin, medtem ko 8,5-palčni zaslon multimedijskega sistema z vgrajenimi zvočniki in dvema priključkoma USB-C omogoča hitro polnjenje naprav ter odličen zvok. Med dodatnimi lastnostmi boste našli še Bluetooth, radio DAB+, parkirne senzorje, sistem za klic v sili e-Call, nadzor tlaka v pnevmatikah, zadnje luči LED in še mnoge druge vrhunske funkcije. Akcijski model kamiq easy vključuje dveletno garancijo, podaljšano jamstvo pa je na voljo za doplačilo. Z bogato opremo in naprednimi varnostnimi sistemi je škoda kamiq prava izbira za vsakogar, ki išče zanesljivo in udobno vozilo.

Škoda fabia easy – vključena bogata serijska oprema

Nova škoda fabia v akciji ponuja vrhunsko opremo, ki združuje sodobno tehnologijo, udobje in varnost. Z Bluetooth povezljivostjo boste brezskrbno telefonirali in uživali v prostoročnem klicanju, medtem ko DAB+ radio zagotavlja kristalno čist zvok in širok spekter radijskih postaj. Usnjen multifunkcijski volan pa omogoča enostavno upravljanje vseh funkcij vozila, kar pripomore k udobni in intuitivni vožnji. V središču kabine se nahaja 8-palčni zaslon multimedijskega sistema, ki vam omogoča hitro in preprosto upravljanje glasbe ter drugih funkcij, tako da ste vedno povezani in pripravljeni na vsak izziv na cesti. Vredno je omeniti, da so že v Easy paket vključena LED žarometa spredaj in tudi zadnje LED luči, paket Easy Light Assist pa zagotavlja optimalno osvetlitev ceste. Elegantna jeklena platišča "FLAIR" 14" dodajo vozilu robusten videz. Tukaj je tudi vključena serijska oprema: 6 varnostnih blazin, akcijski model Fabia Easy ima 2 letno garancijo in nima podaljšanega jamstva (na voljo za doplačilo).

Intervju z gospodom z Damjanom Kosom vodjem prodaje novih vozil Škoda pri Porsche Inter Auto 1. Katere ključne prednosti za kupce prinašajo trenutne akcije Škoda? Trenutne akcije Škoda ponujajo izjemne priložnosti za vse, ki želijo nadgraditi svojo vožnjo z napredno tehnologijo, pri tem pa še prihraniti. Prihranek do 1.500 evrov* ob izbiri menjalnika DSG omogoča kupcem, da uživajo v brezskrbni in dinamični vožnji, hkrati pa prihranijo pri nakupu. Posebni paket opreme za škoda octavia 130 let ponuja bogato serijsko opremo, ki združuje visoko kakovost in inovacije, kar omogoča še boljšo vrednost za denar. Škoda easy akcija pa omogoča ugodne možnosti za popularna modela fabia in kamiq, s čimer postane nakup teh vozil še dostopnejši za širok spekter kupcev. Skupaj te akcije kupcem omogočajo dostop do naprednih funkcionalnosti in edinstvenih paketov opreme po zelo konkurenčnih cenah. 2. Kako te akcije odražajo Škodino zavezanost združevanju napredne tehnologije, dostopnosti in vrhunske uporabniške izkušnje za širok krog voznikov? Škoda je vedno zavezana k zagotavljanju naprednih tehnoloških rešitev, ki so dostopne širšemu krogu voznikov. Z akcijami, kot so prihranek pri menjalniku DSG in posebni paketi opreme, omogočamo kupcem, da uživajo v najnovejši tehnologiji, kot so napreden infotainment sistem in avtomatski menjalniki, ki zagotavljajo udobje in učinkovitost. Hkrati pa s ponudbami, kot so škoda easy akcija, omogočamo dostopnost teh tehnologij po cenovno ugodnih pogojih, kar pomeni, da Škoda ostaja dostopna in privlačna za širok spekter voznikov. Akcije so tudi odgovor na povpraševanje po pametnih, varčnih in visokotehnoloških vozilih, ki ponujajo odlično uporabniško izkušnjo. 3. Kako posebni paketi opreme, kot je paket za škoda octavia 130 let, vplivajo na celotno izkušnjo vožnje? Posebni paket opreme za škoda octavia 130 let ne le da ponuja bogat in eleganten dizajn, temveč prinaša tudi napredno tehnologijo, ki popestri vsakodnevno vožnjo. S paketom Infotainment 13'' Basic in dodano brezplačno kovinsko barvo vozniki uživajo v izboljšani povezljivosti in sodobnem videzu. Ta posebna izdaja združuje 130-letno tradicijo znamke Škoda z najnovejšimi tehnološkimi dosežki, kar ustvarja izjemno vožnjo, ki ni le udobna, temveč tudi varna in prijetna. Tako ta akcija ne le popestri izkušnjo, temveč voznikom omogoči dostop do vrhunskih funkcionalnosti po ugodni ceni. 4. Kaj menite, da je ključni dejavnik, ki škodo fabia in kamiq easy naredi tako privlačna za slovenske kupce? Škoda fabia in kamiq easy ponujata edinstveno kombinacijo bogate opreme, napredne tehnologije in izjemne vrednosti, kar ju postavi v sam vrh slovenskega avtomobilskega trga. Fabia je idealna za mestne vožnje, medtem ko kamiq s svojo višjo pozicijo sedenja ponuja več udobja, še posebej za starejše voznike ali tiste, ki iščejo večjo preglednost. 5. Katera različica novega škoda kamiqa easy ponuja najboljšo vrednost za denar? Čeprav že osnovni model kamiq easy s 115 KM ponuja odlične zmogljivosti, priporočamo nadgradnjo z izbiro avtomatskega DSG menjalnika. Ta različica predstavlja izvrstno razmerje med ceno, močjo in udobno vožnjo. 6. Katere novosti znamke Škoda lahko naslednje leto pričakujemo v Sloveniji? V letu 2025 bo Škoda predstavila številne novosti, ki bodo še bolj izpopolnile vozniške izkušnje. Z novimi modeli, kot so električna vozila v Sloveniji, iz družine Škoda pričakujemo novi model elroq in enyaq. Škoda bo tudi nadgradila svojo ponudbo z napredno tehnologijo, izboljšanim infotainment sistemom in še več varnostnimi funkcijami. Kupcem bo na voljo še več možnosti personalizacije vozil ter ugodnosti pri financiranju, s čimer bo Škoda še bolj dostopna in inovativna za širok spekter voznikov.

Zakaj izbrati Škodo?

Vozila Škoda so med slovenskimi vozniki izjemno priljubljeni modeli, saj se uvrščajo med najbolje prodajana vozila v vseh segmentih. Kombinacija kompaktnih dimenzij, visoke vidljivosti in sodobne opreme zagotavlja vrhunsko vozno izkušnjo, ki ustreza vsakodnevnim potrebam in željam slovenskih družin in posameznikov. Ne zamudite te priložnosti in odkrijte, kako enostavno je postati ponosni lastnik nove Škode.

Škoda staro za novo – hitro in preprosto

Za vas imamo odlično ponudbo staro za novo. Vse formalnosti bomo uredili mi, naše storitve bomo priredili vašim potrebam. Prednosti ob odkupu staro za novo: hitra cenitev vašega sedanjega vozila, dodatne ugodnosti staro za novo, odkup vozil – plačilo takoj – vozilo izplačamo takoj po opravljenemu ogledu oz. odkup vozil.

Varen nakup skrbno pregledanih rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Pri Porsche Inter Auto d.o.o. ponujajo bogato izbiro rabljenih vozil, vključno z rabljenimi vozili znamke Škoda, ki so skrbno pregledana in vzdrževana. Vsa rabljena vozila so preverjena glede na prevožene kilometre in tehnično stanje, kar zagotavlja brezskrbno vožnjo. Njihovi tehnični strokovnjaki opravijo temeljit pregled vseh vozil, vključno z vizualnim pregledom, preverjanjem karoserije in mehanskih komponent.

Katere so prednosti nakupa rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto?

vrhunsko ohranjena vozila

online podpis in nakup pogodbe

tehnično odlično ohranjena

videopredstavitev vozila

strokovno pregledana

garancija osem dni za vračilo/zamenjavo

preverjanje 250 kontrolnih točk

servisni bon ob nakupu

dodaten popust ob financiranju

popust ob menjavi vozila

Preverite TOP ponudbo pri Porsche Inter Auto ZALOGA RABLJENA SLOVENIJA: rabljena vozila

ELEKTRIČNA VOZILA ŠKODA V SLOVENIJI: električna vozila Škoda

