V izraelskem napadu na Gazo ubitih 24 ljudi, med njimi devet otrok #video

Islamistično gibanje Hamas je v zadnjih 12 urah z območja Gaze izstrelilo več kot 200 raket, od tega jih je 90 odstotkov prestregel izraelski protiraketni obrambni sistem.

Palestinske oblasti v Gazi so sporočile, da je bilo v raketnih napadih ubitih 24 ljudi, med njimi devet otrok. Izraelska vojska pa je sporočila, da je bilo med ubitimi najmanj 15 pripadnikov Hamasa. Civilnih žrtev niso potrdili, so pa opozorili, da več raket Hamasa ni doseglo območja Izraela in da bi te lahko bile odgovorne za civilne žrtve.

Hamas, ki nadzira območje Gaze, je v ponedeljek proti Izraelu izstrelil več raket, potem ko so na Tempeljskem griču v vzhodnem Jeruzalemu vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Izrael je v odgovor sprožil letalske napade na Gazo.

Palestinski Rdeči polmesec je danes sporočil, da je bilo v spopadih z izraelskimi varnostnimi silami v Jeruzalemu in na Zahodnem bregu ranjenih več kot 700 Palestincev.

Mednarodna skupnost poziva k umiritvi napetosti

Varnostni svet ZN se je v ponedeljek zaradi zaostrenih razmer sestal na izrednem srečanju, vendar niso podali nobene izjave. Kot so pojasnili diplomati, se je ZDA zdelo, da javni komentarji in odzivi ne bodo pomagali, temveč le še podžgali strasti.

Iz sveta se sicer vrstijo predvsem pozivi k umiritvi razmer. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pozval Hamas, naj nemudoma prekine raketne napade. "Vse strani se morajo umiriti," je dodal.

Tudi britanski zunanji minister Dominic Raab je pozval, naj se končajo raketni napadi in naj se preneha ciljati civilno prebivalstvo. Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pozval k takojšnji zaustavitvi nasilja na območju, izstreljevanje raket iz Gaze pa označil za popolnoma nesprejemljivo. K deeskalaciji so med drugim pozvali še v Parizu in Berlinu.

Slovenski premier Janez Janša pa je na Twitterju stopil v bran Izraelu. "Izrael ima neizpodbitno pravico, da se brani pred napadi Hamasa. Njihove rakete padajo na civilno prebivalstvo. Stojimo ob Izraelu," je tvitnil.

Spopadi so izbruhnili, potem ko je Hamas v ponedeljek postavil Izraelu ultimat, da se policija in judovski naseljenci s Tempeljskega griča in iz ene od četrti v vzhodnem Jeruzalemu umaknejo do 18. ure in da izpustijo vse Palestince, ki so jih prijeli v zadnjih dneh. V Jeruzalemu so se nekaj minut po izteku ultimata oglasile opozorilne sirene, prvi je rakete izstrelil Hamas, Izrael pa se je odzval z letalskimi napadi na Gazo.