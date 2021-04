Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najmanj 44 ljudi je včeraj zvečer umrlo v stampedu na verskem festivalu v Izraelu, poroča BBC. Osemintrideset ljudi je še v kritičnem stanju na prizorišču dogodka, šest ljudi jim je uspelo premestiti v bližnjo bolnišnico. Stampedo je povzročil padec ene osebe na stopnicah, ki je za sabo potegnila še več deset ljudi, kar je povzročilo nenadzorovano paniko v gneči.

Nastala je zmeda, nekateri so menili, da gre za teroristični napad, drugi so zaradi gneče in pomanjkanja kisika omedlevali, poroča BBC. Več tisoč ljudi se je zato skozi ozke ulice pognalo v nenadzorovan beg, ki je vzel več deset življenj. Po poročanju medijev se je romanja h grobnici rabina Šimona Bara Jočaja letos udeležilo več kot sto tisoč ljudi.