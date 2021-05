V spopadih v Jeruzalemu več kot 200 poškodovanih

Spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami so izbruhnili na Tempeljskem griču v starem delu Jeruzalema.

V spopadih med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami, ki so v petek zvečer izbruhnili v Jeruzalemu, je bilo poškodovanih več kot 200 ljudi. Nemiri so izbruhnili na Tempeljskem griču, ki je sveti kraj tako za Jude kot za muslimane.

Palestinski rdeči polmesec je sporočil, da je bilo v spopadih poškodovanih 205 ljudi, od tega so jih 88 prepeljali v bolnišnice. Številne so zadeli gumijasti naboji.

Izraelska policija pa je sporočila, da je bilo v nemirih poškodovanih 17 policistov, od tega jih je približno polovica potrebovala oskrbo v bolnišnici.

Spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami so izbruhnili na Tempeljskem griču v starem delu Jeruzalema, kjer se je na zadnji petek muslimanskega svetega meseca ramazana zbralo na tisoče vernikov.

Po navedbah policije so se spopadi začeli z obmetavanjem policistov s kamni pri vhodu v kompleks. Policisti so nato vstopili vanj, da bi polovili izgrednike. Izbruhnili so spopadi, ki so trajali pozno v noč, razširili pa so se tudi v sosesko Šejk Džara.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je za zaostrovanje razmer okrivil Izrael. Palestinsko gibanje Hamas pa je obsodilo ravnanje Izraela in sporočilo, da bo plačal za svojo agresijo. Izraelska vlada za zdaj dogajanja ni komentirala.