Tjaša Kotnik in Maja Marolt zmagali na Hrvaškem

Slovenska naveza Tjaša Kotnik in Maja Marolt je zmagala na srednjeevropskem turnirju v odbojki na mivki Mevza na Hrvaškem. Med preostalimi slovenskimi dvojicami sta se najvišje uvrstila Maj Nanut in David Renko, ki sta bila četrta.

Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta nastope začeli v četrtek, ko sta se v jutranjih urah pomerili s Hrvaticama Mio Volarić in Valentino Devčić ter tekmo prepričljivo dobili z 2:0 (21:13, 21:14). V petek sta nadaljevali z zmagovitim ritmom in premagali češko navezo Michaela Kubičkova/Tereza Pluharova z 2:0 (21:19, 21:16), so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V sobotnem četrtfinalu sta se pomerili z Avstrijkama Anno Hammarberg in Saskio Bisanz ter zanesljivo zmagali z 2:0 (21:11, 21:16). V polfinalu sta Slovenki nadaljevali dobre predstave in češki nasprotnici premagali z 2:0 (21:15, 21:19), s čimer sta si priigrali uvrstitev v finale.

Za zmago sta se pomerili še z eno češko navezo Justyna Frommova/Jaroslava Marcelova. V prvem nizu sta nasprotnici igrali nekoliko bolje in ga dobili z 21:19, a sta Kotnik in Marolt v nadaljevanju ujeli pravi ritem, dobili drugi niz s 21:14, v tretjem pa nasprotnici pustili šest točk zadaj (15:9) in slavili z 2:1 v nizih.

