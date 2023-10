To je izjemno nevarna vojaška naloga, ki čaka Izraelce po vdoru v Gazo

S podobnimi izzivi kot izraelska vojska v Gazi se je morala v vietnamski vojni spopadati tudi ameriška vojska, saj so vietnamski komunistični gverilci (vietkongovci) zgradili omrežje predorov. Na fotografiji je ameriški vojak, t. i. tunelska podgana, pripravljen na spust v ozek predor, ki so ga zgradili vietkongovci.

S podobnimi izzivi kot izraelska vojska v Gazi se je morala v vietnamski vojni spopadati tudi ameriška vojska, saj so vietnamski komunistični gverilci (vietkongovci) zgradili omrežje predorov. Na fotografiji je ameriški vojak, t. i. tunelska podgana, pripravljen na spust v ozek predor, ki so ga zgradili vietkongovci. Foto: Wikimedia Commons

V Gazi izraelsko vojsko čaka izjemno težavna in nevarna vojna – vojna v predorih globoko pod zemljo. Hamas je namreč pod Gazo zgradil mrežo podzemnih rovov oziroma predorov. Nekateri so tudi 30 metrov pod zemljo ali celo globlje. Pri uničevanju podzemnih predorov bo pomembno vlogo imela posebna enota izraelske vojske.

Ko bodo izraelske sile vdrle v severno Gazo, bo ena njihovih glavnih nalog uničenje sistema predorov, ki ga je zgradil Hamas. Načelnik izraelskega generalštaba Herci Halevi je to potrdil med nedeljskim obiskom vojakov, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Več sto kilometrov podzemnih predorov

Po podatkih izraelskega Inštituta za nacionalne varnostne študije (INSS) so se pripadniki teroristične organizacije Hamas vsaj od leta 2012 zanašali na približno 500 kilometrov dolgo mrežo podzemnih prehodov, od katerih so nekateri do 30 metrov pod zemljo ali celo globlje.

Že 50-dnevna vojna v Gazi leta 2014 je pokazala, da so predori v Gazi edino Hamasovo strateško sredstvo, pojasnjuje izraelski polkovnik Gabi Siboni v analizi takratnega konflikta.

V predorih so delavnice in skladišča raket

To so globoki predori – pregloboki za bombardiranje iz zraka –, ki jih je Hamas izkopaval in oblagal z betonom že več kot deset let, pri čemer je uporabljal gradbeno opremo in ogromne količine cementa, ki so ga donirale različne vlade in mednarodne organizacije za namestitev beguncev, piše ameriški vojaški strateg Edward Luttwak v britanskem mediju Unherd.

Videoposnetek o Hamasovih predorih pod Gazo iz leta 2021:

V teh predorih so med drugim linije za sestavljanje raket in motorjev, skladišča kovin in eksploziva ter delavnice za izdelavo bojnih glav. V več predorih so Hamasova poveljniška mesta in skladišča osebnega orožja, minometov in raket.

Bivališča Hamasovih voditeljev globoko pod zemljo

Še v globljih predorih so bivališča in sedeži Hamasovih voditeljev. Hamas je tudi zgradil predore, skozi katere lahko tihotapi svoje pripadnike iz Gaze na ozemlje Izraela. Ni znakov, da so te predore Hamasovci uporabili v napadih 7. oktobra, morda zato, ker so bili njihovi izhodi odkriti in blokirani že dolgo prej, piše Luttwak.

Ko bodo izraelske sile vstopile v Gazo, bodo pospremile vojaške inženirje do krajev, kjer je mogoče dostopati do predorov. Vstopne točke do predorov so zakamuflirane, tako da Izraelci ne vedo točno, kje so.

Oklepniki bodo v Gazo pripeljali inženirske enote

So pa Izraelci v preteklosti s toplotnimi kamerami, satelitskimi fotografijami in fotografijami, ustvarjenimi s pomočjo radarjev, ugotovili, kje so se ustavili tovornjaki z mešalniki cementa. Te kraje bodo Izraelci raziskali s posebnimi radarji in sondami.

Videoposnetek o predorih Islamskega džihada v Gazi:

Do teh krajev v Gazi, kjer bodo iskali vstope v predore, se bodo izraelske sile poskušale prebiti s sodobnimi 70-tonskimi oklepniki Namer, ki veljajo za najsodobnejše oklepnike. Ko bodo oklepniki Namer prišli do točke, kjer bodo iskali vhode v predore, bodo naredili nekakšen krog okoli točke, da bodo tako ščitili inženirje pred sovražnim ognjem in streli ostrostrelcev.

Tunelske podgane v Vietnamu

Aargauer Zeitung spopade, ki čakajo izraelske sile, če bodo te res vdrle v Gazo, primerja s t. i. tunelskimi podganami iz časa vietnamske vojne. Tunelske podgane je bil vzdevek za posebne enote ameriške vojske, ki so se bojevale proti pripadnikom Vietkonga (komunistični gverilci v takratnem Južnem Vietnamu), skritih v podzemnih predorih.

S pomočjo teh predorov, zgrajenih med drugim pod južnovietnamsko prestolnico Sajgon (danes Hošiminh), so vietkongovci uspešno izvajali nenadne napade na Američane.

Posebne izraelske enote za uničevanje Hamasovih predorov

"Tunelske podgane" so bili izjemno drzni vojaki, večinoma pripadniki pehote ali inženirskih enot. V predore so pogosto odhajali oboroženi le s pištolo in baterijsko svetilko. Vietkongovci so se proti "tunelskim podganam" bojevali s postavljanjem pasti in poplavljanjem predorov. Pogosto so v predore spuščali strupene kače in strupene škorpijone, da bi odganjali "tunelske podgane", še piše Aargauer Zeitung.

V izraelski vojski obstaja posebna enota vojaških inženirjev, imenovana Jahalom (to je hebrejska kratica za Posebne inženirske enote in hkrati pomeni diamant). Znotraj Jahaloma je posebna enota, imenovana Samur (kar je kratica za zaklade in jame ter hkrati pomeni podlasico). Ta se ukvarja z odkrivanjem in uničevanjem Hamasovih predorov.