Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je mesto Odesa zaradi spora z županom Genadijem Truhanovim postavil pod vojaško upravo. Za vodjo vojaške uprave je imenoval generala tajne službe Sergija Lisaka. Zelenski je Truhanovu, ki naj bi imel tudi ruski potni list, v torek odvzel ukrajinsko državljanstvo.

Pomembnejši dogodki dneva:



15.36 Zelenski zaradi spora z županom v Odesi vzpostavil vojaško upravo

15.36 Zelenski zaradi spora z županom v Odesi vzpostavil vojaško upravo

Truhanov, ki je župan Odese od leta 2014, vse obtožbe zavrača in namerava vložiti tožbo proti odločitvi Zelenskega. Z izgubo državljanstva je sicer praktično razrešen s položaja župana, grozi mu celo izgon, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Preveč varnostnih vprašanj v Odesi je ostalo predolgo brez ustreznih odgovorov," je v torek dejal Zelenski. Dodal je, da mesto potrebuje močnejšo zaščito in več podpore.

Kritiki Zelenskemu očitajo, da vse več izvoljenim predstavnikom ljudstva vsiljuje vojaško upravo, ki jo vodijo njegovi zaupniki, poroča dpa. Med drugim ga župan Kijeva Vitalij Kličko že dalj časa obtožuje avtoritarnih teženj.

Ukrajinske oblasti so danes zaradi poslabšanja varnostnih razmer v bližini mesta Kupjansk odredile evakuacijo z vzhoda regije Harkov. Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je ob tem sporočil, da evakuacija zadeva 40 mest in vključuje 409 družin in 601 otroka.

Kupjansk, ki je bil zaradi ruskih napadov skoraj popolnoma uničen, je strateško pomemben zaradi svoje lege in prometnih povezav. Več mest v okolici je bilo že evakuiranih, medtem ko ruske sile poskušajo napredovati proti zahodu, navaja dpa.