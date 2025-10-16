Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Novi avtomobili v ZDA ob višjih carinah še nikoli tako dragi

avtomobili, ZDA | Kupci z zmernimi dohodki od nastopa vlade Donalda Trumpa skoraj ne morejo več kupovati novih avtomobilov. | Foto Guliverimage

Kupci z zmernimi dohodki od nastopa vlade Donalda Trumpa skoraj ne morejo več kupovati novih avtomobilov.

Foto: Guliverimage

Povprečna cena novega avtomobila v ZDA je septembra prvič v zgodovini presegla 50 tisoč dolarjev (43 tisoč evrov), je poročala organizacija Kelley Blue Book. Povprečna cena je tako za štiri odstotke višja kot pred letom dni, avtomobili pa še nikoli niso bili tako dragi, kot so zdaj. Višje cene so posledica višjih carin, ki jih je uvedel ameriški predsednik.

Organizacija Kelley Blue Book, ki se od leta 1926 ukvarja s posredovanjem pri prodaji avtomobilov in informacijami iz avtomobilske industrije, višje cene pripisuje uvoznim carinam predsednika Donalda Trumpa, ki zvišujejo ne le cene vozil, ampak tudi sestavnih delov in surovin, kot so jeklo, aluminij in baker.

Pomemben dejavnik tudi dohodek Američanov

Pomemben dejavnik za višje cene poleg carin predstavlja tudi dohodek Američanov. Kupci z zmernimi dohodki od nastopa vlade Donalda Trumpa skoraj ne morejo več kupovati novih avtomobilov.

"Avtomobili za 20 tisoč dolarjev so v bistvu izumrli," je poročal analitik televizije CNN Matt Egan in dodal, da se navadni Američani odločajo za rabljene avtomobile ali pa vztrajajo pri tistih, ki jih imajo. Premožni kupci si lahko privoščijo drage avtomobile, kar zvišuje povprečno ceno.

