Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
8.18

Osveženo pred

50 minut

Četrtek, 16. 10. 2025, 8.18

50 minut

Ameriški novinarji množično zapuščajo Pentagon

A. P. K., STA

Pentagon, Washington, D.C | Novinarske hiše in novinarji so se odločili za vrnitev akreditacij in slovo. Poslopje je zapustilo okrog 50 novinarjev, ki so redno poročali o ameriški vojski in obrambni politiki. | Foto Reuters

Novinarske hiše in novinarji so se odločili za vrnitev akreditacij in slovo. Poslopje je zapustilo okrog 50 novinarjev, ki so redno poročali o ameriški vojski in obrambni politiki.

Foto: Reuters

Dopisniki iz Pentagona so v sredo pospravili pisarne, vrnili akreditacije in zapustili prostore ameriškega ministrstva za vojno, poroča med drugimi televizija ABC. S tem so zavrnili novo politiko ministra Peta Hegsetha.

V skladu z novimi pravili bi se novinarji zavezali, da ne bodo poskušali pridobiti ali objaviti nobenih informacij, ki jih ne bi pred tem za objavo odobrilo ministrstvo. Vsebujejo tudi svarilo zaposlenim na ministrstvu pred neodobrenimi stiki z mediji, pri čemer namigujejo, da bi to lahko bilo nezakonito.

Odločili so se za vrnitev akreditacij in slovo

Novinarske hiše in novinarji so se odločili za vrnitev akreditacij in slovo. Poslopje je zapustilo okrog 50 novinarjev, ki so redno poročali o ameriški vojski in obrambni politiki.

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek izrazil podporo nekdanjemu voditelju oddaje na televiziji Fox News Hegsethu in njegovim novim pravilom. Komentiral je, da so novinarji nepošteni in zelo moteči za svetovni mir.

Bowman meni, da ima javnost pravico do resnice

Dopisnik ameriškega radia NPR Tom Bowman je spomnil, da so ga neuradni viri v Pentagonu večkrat opozorili na dogajanje, ki je bilo v nasprotju z uradnimi izjavami. Dodal je, da ima javnost pravico do resnice.

"Tisti, ki so mi dajali informacije, so vedeli, da si javnost zasluži vedeti, kaj se dejansko dogaja. Zdaj bo Pentagon objavljal po družbenih medijih, pripravljal pristranske posnetke, komentarje in izjave, kar res ne bi smelo biti dovolj za javnost," je zapisal Bowman.

Hegsethovo izjavo je podpisala le ultrakonservativna televizija One America News Network (OANN), ki je ob tem tudi odpustila svojo dopisnico Gabrielle Cuccia zaradi kritike Hegsethovih pravil.

Donald Trump
