Brutalen napad: Rusija z bombniki nad Kijev, Poljska dvignila vojaška letala #video

Rusija je z uporabo težkih bombnikov ponoči izvedla obsežen napad na Kijev in druga ukrajinska mesta. Po vsej državi, tudi v mestih daleč od frontne linije, se je oglasil alarm za zračni napad. Ukrajinski zunanji minister Andrej Sibiha je sporočil, da so ruske sile v napadu uporabile na stotine brezpilotnih letal in raket, poroča Kiev Independent. Poljska je v odgovor na obsežen napad dvignila svoja vojaška letala, njihovi sistemi zračne obrambe pa so v stanju visoke pripravljenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju ukrajinskih medijev je pet ruskih bombnikov Tu-95 vzletelo z letališča Olenja v Murmanski regiji okoli 1.45 po lokalnem času. Kmalu potem, okoli 2.25, je kijevska mestna vojaška uprava opozorila na izstrelitev bombnikov MiG-31K, kar je sprožilo alarm po vsej državi.

Ukrajinske zračne sile so nato ob 3:52 zjutraj izdale opozorilo, da je Rusija verjetno izstrelila bombnik Tu-95 z letalske baze Engels. Ponoči so bile številne ukrajinske regije ogrožene zaradi rojev brezpilotnih letal Shahed.

Najhuje je bilo v Kijevu in Zaporožju, kjer so zabeležili največjo škodo v napadih do zdaj. Uničena je stanovanjska infrastruktura, v napadu so bile poškodovane tudi nestanovanjske stavbe in avtomobili, je povedal vodja vojaške uprave mesta Kijev Timur Tkačenko. V Kijevu je med množičnim napadom odjeknilo več eksplozij in izbruhnilo več požarov.

Kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da je bilo v napadih poškodovanih šest ljudi, od tega so jih pet hospitalizirali. "Na mesto še vedno padajo izstrelki," je dejal Kličko in prebivalce pozval, naj ostanejo v zavetiščih. V Kijevu je izbruhnilo več požarov.

Russia launched another massive air attack on Ukrainian cities while people were sleeping.



Again, hundreds of drones and missiles, destroying residential buildings and causing civilian casualties.



We must maximise the cost of further escalation for Russia.



Putin must know… pic.twitter.com/PteTPyV6pn — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 28, 2025

Hud napad na Zaporožje

V Zaporožju so Rusi napadli civilno infrastrukturo, je sporočil guverner regije Ivan Fedorov. Poškodovanih je bilo devet hiš in 14 večnadstropnih stavb. Tarča napada so bile tudi nestanovanjske stavbe, vključno s šolo, in proizvodni obrati. Po navedbah guvernerja sta se ponoči v Zaporožju zgodila vsaj dva napada, v katerih je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi, med njimi trije otroci.

"Zahrbtna taktika, nečloveška žeja po človeškem trpljenju," je jutro po napadu dejala Regina Harčenko, vršilka dolžnosti vodje mestnega sveta Zaporožja.

Eksplozije so odmevale tudi v regiji Hmelnic, kjer je bila aktivna zračna obramba, vendar po prvih informacijah ni bilo žrtev.

Here’s what Russians are doing now.



They have already damaged homes in Kyiv. This is the largest attack on the capital recently. pic.twitter.com/NKpFy0UrGr — Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025

Poljska dvignila vojaška letala

Poljska je v odgovor na obsežen napad dvignila svoja vojaška letala, tako kot v prejšnjih primerih, ko so ruski napadi ogrožali zahodno Ukrajino. Njihovi sistemi zračne obrambe na kopnem pa so v stanju visoke pripravljenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zračni prostor nad Lublinom in Rzeszówom so začasno zaprli zaradi "nenačrtovanih vojaških dejavnosti".

Ti ukrepi so preventivni, z njimi želijo zavarovati poljski zračni prostor ter zaščititi državljane, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, so še pojasnili v poljski vojski.

Rusija je spomladi in poleti 2025 okrepila zračne napade na Ukrajino. Uradniki opozarjajo Ukrajino, naj se pred nastopom hladnejših mesecev pripravijo na val ruskih množičnih napadov, katerih cilj je energetska infrastruktura.