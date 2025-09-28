Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
8.06

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
Kijev Vladimir Putin Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini

Nedelja, 28. 9. 2025, 8.06

0 minut

Vojna v Ukrajini

Brutalen napad: Rusija z bombniki nad Kijev, Poljska dvignila vojaška letala #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Rusija je z uporabo težkih bombnikov ponoči izvedla obsežen napad na Kijev in druga ukrajinska mesta. Po vsej državi, tudi v mestih daleč od frontne linije, se je oglasil alarm za zračni napad. Ukrajinski zunanji minister Andrej Sibiha je sporočil, da so ruske sile v napadu uporabile na stotine brezpilotnih letal in raket, poroča Kiev Independent. Poljska je v odgovor na obsežen napad dvignila svoja vojaška letala, njihovi sistemi zračne obrambe pa so v stanju visoke pripravljenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju ukrajinskih medijev je pet ruskih bombnikov Tu-95 vzletelo z letališča Olenja v Murmanski regiji okoli 1.45 po lokalnem času. Kmalu potem, okoli 2.25, je kijevska mestna vojaška uprava opozorila na izstrelitev bombnikov MiG-31K, kar je sprožilo alarm po vsej državi. 

Ukrajinske zračne sile so nato ob 3:52 zjutraj izdale opozorilo, da je Rusija verjetno izstrelila bombnik Tu-95 z letalske baze Engels. Ponoči so bile številne ukrajinske regije ogrožene zaradi rojev brezpilotnih letal Shahed.

Najhuje je bilo v Kijevu in Zaporožju, kjer so zabeležili največjo škodo v napadih do zdaj. Uničena je stanovanjska infrastruktura, v napadu so bile poškodovane tudi nestanovanjske stavbe in avtomobili, je povedal vodja vojaške uprave mesta Kijev Timur Tkačenko. V Kijevu je med množičnim napadom odjeknilo več eksplozij in izbruhnilo več požarov. 

Kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da je bilo v napadih poškodovanih šest ljudi, od tega so jih pet hospitalizirali. "Na mesto še vedno padajo izstrelki," je dejal Kličko in prebivalce pozval, naj ostanejo v zavetiščih. V Kijevu je izbruhnilo več požarov. 

Hud napad na Zaporožje

V Zaporožju so Rusi napadli civilno infrastrukturo, je sporočil guverner regije Ivan Fedorov. Poškodovanih je bilo devet hiš in 14 večnadstropnih stavb. Tarča napada so bile tudi nestanovanjske stavbe, vključno s šolo, in proizvodni obrati. Po navedbah guvernerja sta se ponoči v Zaporožju zgodila vsaj dva napada, v katerih je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi, med njimi trije otroci.

"Zahrbtna taktika, nečloveška žeja po človeškem trpljenju," je jutro po napadu dejala Regina Harčenko, vršilka dolžnosti vodje mestnega sveta Zaporožja.

Eksplozije so odmevale tudi v regiji Hmelnic, kjer je bila aktivna zračna obramba, vendar po prvih informacijah ni bilo žrtev.

Poljska dvignila vojaška letala

Poljska je v odgovor na obsežen napad dvignila svoja vojaška letala, tako kot v prejšnjih primerih, ko so ruski napadi ogrožali zahodno Ukrajino. Njihovi sistemi zračne obrambe na kopnem pa so v stanju visoke pripravljenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zračni prostor nad Lublinom in Rzeszówom so začasno zaprli zaradi "nenačrtovanih vojaških dejavnosti".

Ti ukrepi so preventivni, z njimi želijo zavarovati poljski zračni prostor ter zaščititi državljane, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, so še pojasnili v poljski vojski.

Rusija je spomladi in poleti 2025 okrepila zračne napade na Ukrajino. Uradniki opozarjajo Ukrajino, naj se pred nastopom hladnejših mesecev pripravijo na val ruskih množičnih napadov, katerih cilj je energetska infrastruktura. 

Dron Švedska
Novice Zdaj droni še nad Švedsko: "Gre za večjo različico"
Aleksandar Lukašenko
Novice "Putin ima zelo dober predlog za konec vojne. Če ga ne bodo sprejeli, bodo izgubili Ukrajino."
Zelenski in Trump
Novice "Poiščite najbližje zaklonišče"
Saratov
Novice Velika bolečina, ki je Rusija ne more več skrivati
Kijev Vladimir Putin Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.