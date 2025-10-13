Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Teniški globus, 13. oktober

Naomi Osaka in Olga Danilović uspešno čez prvi krog

Naomi Osaka | Naomi Osaka je oddala le štiri igre. | Foto Reuters

Naomi Osaka je oddala le štiri igre.

Foto: Reuters

Na WTA 250 turnirju v Osaki je v dvoboju domačink prva nosilka Naomi Osaka v prvem krogu s 6:0 in 6:4 ugnala Wakano Sonobe. V drugi krog se je zavihtela tudi Srbkinja Olga Danilović, ki je s 6:4, 1:6 in 6:2 izločila Nao Hibino.

Izidi

Almaty, ATP 250 (910.168 evrov)
- 1. krog:
Fabian Marozsan (Madž) - Luca Nardi (Ita) 7:6 (3), 6:3;
Gabriel Diallo (Kan/7) - Amir Omarhanov (Kaz) 6:3, 6:1;

Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):
- 1 krog:
Mccartney Kessler (ZDA) - Sofia Kenin (ZDA) 6:1, 6:0;
Belinda Bencic (Švi/6) - Magda Linette (Pol) 6:3, 6:2;
Julija Starodubceva (Ukr) - Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 6:2;

Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):
- 1. krog:
Olga Danilović (Srb/6) - Nao Hibino (Jap) 6:4, 1:6, 6:2;
Naomi Osaka (Jap/1) - Wakana Sonobe (Jap) 6:0, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Moyuka Uchijima (Jap) 2:6, 6:4, 6:2;
Suzan Lamens (Niz) - Emiliana Arango (Kol) 6:1, 6:2.

teniški globus Naomi Osaka
