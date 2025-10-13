Naomi Osaka in Olga Danilović uspešno čez prvi krog

Na WTA 250 turnirju v Osaki je v dvoboju domačink prva nosilka Naomi Osaka v prvem krogu s 6:0 in 6:4 ugnala Wakano Sonobe. V drugi krog se je zavihtela tudi Srbkinja Olga Danilović, ki je s 6:4, 1:6 in 6:2 izločila Nao Hibino.