Valentin Vacherot je teniški igralec, ki je v preteklih 14 dneh spisal neverjetno športno zgodbo, ki se je bomo še dolgo spominjali. Kdo sploh je visokorasli teniški igralec, ki piše zgodovino monaškega športa?

🤣 Victime de crampes, Arthur Rinderknech s'effondre lors de l'interview de Valentin Vacherot, amusant ce dernier !#RolexShanghaiMasters #HomeOfTennis pic.twitter.com/c3Vr8usUS4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2025

Valentin Vacherot pred 14 dnevi sploh ni vedel, ali bo lahko igral na kvalifikacijah turnirja serije masters v Šanghaju. Njegova zgodba se je senzacionalno postavila na glavo, potem ko je prišel vse do konca in v finalu premagal svojega bratranca Arthurja Rinderknecha, ki se je ob razglasitvi zaradi krčev dobesedno sesedel. "Potrebujemo pomoč," je ob svojem nagovoru v mikrofon povedal Vacherot.

Po finalnem dvoboju se je v hudih krčih znašel tudi Arthur Rinderknech. Foto: Guliverimage

To je bil šele tretji finale turnirja Masters 1000 brez nosilca, Vacherot pa je postal šele tretji kvalifikant, ki je osvojil turnir serije masters in prvi po Albertu Portasu leta 2001.

Padali kot domine, Đoković celo bruhal

Novak Đoković je imel v polfinalu precej težav, a je na koncu športno priznal poraz in ni želel iskati izgovorov. Foto: Platforma X Ob tem velja povedati, da je 26-letnik do tega turnirja zmagal le na enem dvoboju na turnirjih serije ATP. Res je, turnir je bil nekaj posebnega, saj so favoriti zaradi fizičnih težav odpadali kot domine. Pogoji so bili zelo specifični (vročina in visoka vlaga). Jannik Sinner je dvoboj predal in komaj sam odšel z igrišča, s hudimi krči se je ubadal tudi Holger Rune, ki ga je zmagovalec premagal v četrtfinalu. V polfinalu pa je premagal Novaka Đokovića, ki je med dvobojem bruhal.

Carlos Alcaraz, prvi igralec sveta, je do zdaj igral 74 dvobojev. Foto: Guliverimage

Sezona se bliža koncu, igralci so ob napornem ritmu izčrpani in vse manj motivirani. A če pogledamo statistiko prav vseh odigranih dvobojev v letošnji sezoni, je Valentin Vacherot odigral 68 dvobojev, Novak Đoković, ki je sicer že v zrelih športnih letih, jih je zbral 47, Holger Rune 58, Jannik Sinner, ki je bil tri mesece suspendiran, 49, Carlos Alcaraz, ki ni igral v Šanghaju, pa je zbral 74 dvobojev.

Koliko dvobojev je letos odigralo prvih deset igralcev na lestvici?

Mesto Igralec Št. dvobojev Opomba 1. Carlos Alcaraz 74 2. Jannik Sinner 49 bil je tri mesece suspendiran 3. Alexander Zverev 69 4. Taylor Fritz 69 5. Novak Đoković 47 6. Ben Shelton 59 7. Alex De Minaur 70 8. Lorenzo Musetti 53 9. Jack Draper 40 10. Karen Hačanov 53

Zelo se mu bo poznalo v denarnici

Vacherot je na turnir v Šanghaj prišel s kariernim z zaslužkom manj kot 600 tisoč dolarjev (518 tisoč evrov), a s Kitajske odhaja s čekom, vrednim 1.124.380 dolarjev (972 tisoč dolarjev).

Valentin Vacherot je skočil na 40. mesto. Foto: Guliverimage

Kaj pa njegov skok na svetovni lestvici, je to rekord?

Prav tako je naredil izjemen skok na lestvici ATP. Od prejšnjega tedna je pridobil 164 mest. V ponedeljek se je znašel na 40. mestu in se prvič v karieri prebil med sto najboljših igralcev. Je to največji skok v zgodovini? Absoluten rekord je težko določiti, saj so v zgodovini igralcem uspeli še veliko večji skoki na lestvici.

Eden izmed njih je nekdanji francoski igralec Guy Forget. Leta 1994 je na turnirju v Wimbledonu kot igralec na 1130. mestu prišel do četrtfinala in skočil za 917 mest na 213. mesto. Nizozemec Richard Krajicek je po četrtfinalu Wimbledona leta 2002 skočil za 940 mest, torej s 1093. na 153. mesto. Igralec z najnižjo uvrstitvijo, ki je kadarkoli osvojil turnir serije ATP, je bil Lleyton Hewitt, ki je leta 1998 v Adelaideu zmagal kot 550. igralec sveta, kar mu je prineslo skok za 350 mest na 200. mesto.

Foto: Reuters

In kakšna je športna pot monaškega športnega junaka?

Kot smo že zapisali, je pred tem Valentin dosegel le eno zmago na turnirjih ATP, in sicer aprila letos na domačem turnirju v Monte Carlu. Tenis imajo v družini. Trenira ga njegov polbrat Benjamin Balleret, ki je bil nekdaj tudi sam profesionalni igralec. Od devetega do 15. leta ga je treniral njegov oče Bernard.

Nato je na prigovarjanje Rinderknecha, svojega bratranca, nadaljeval z igranjem tenisa v Združenih državah Amerike, ko je igral za univerzo Texas A&M. Tam ga je treniral dvakratni finalist odprtega prvenstva Steve Denton, igral je dve leti in se leta 2018 uvrstil v polfinale prvenstva NCAA.

Pri 16 letih je osvojil prvo točko ATP, a na turnirjih ATP debitiral šele leta 2023, ko je na domačem turnirju v Monte Carlu dobil posebno povabilo organizatorja. V zadnjih letih so se začele stvari počasi obračati na bolje, ko je leta 2024 zmagal na treh turnirjih serije challenger. Letos mu ni šlo tako dobro, a pravo eksplozijo je doživel v Šanghaju … Vse ostalo je zgodovina.

Preberite še: