Športniki si za izgovore, da bi se izognili kazni zaradi dopinga, izmislijo marsikaj. Še posebej izviren je bil venezuelski igralec Gonzalo Oliveira, čeprav podobno zgodbo poznamo iz leta 2009.

Gonzalo Oliveira je igralec, ki je bil dolga leta prisoten na teniški turneji in na turnirjih nižje ravni (Futures, Challenger) osvojil 18 turnirskih lovorik. Portugalec, ki zastopa Venezuelo, je dobil štiriletno prepoved igranja od Mednarodne agencije za integriteto tenisa (ITIA), potem ko s svojo nenavadno zgodbo ni prepričal komisije.

30-letni teniški igralec je bil januarja začasno suspendiran, potem ko je bil novembra lani na turnirju serije Challenger v Mehiki pozitiven na metamfetamin. Pozitivna sta bila oba vzorca.

Gonzalo Oliveira je bil še pred štirimi dnevi na Baliju.

Dekle je priznalo, da sta se poljubljala

Kot so zapisali pri The Athletic, je prosil neko dekle, naj priča zanj. Ta je dejala, da je Oliveiro spoznala v baru in da sta se "na koncu poljubila", potem ko je vzela tableto, zaradi katere je začutila evforijo, občutek energije in veselja. Dekle je zgodbo potrdilo, ni pa razkrila, katero drogo je vzela. Portugalec je pričal tudi, da sta z dekletom v baru preživela kar nekaj časa, a vseeno mu Mednarodne agencije za integriteto tenisa ni uspelo prepričati, da je nedolžen.

Pozneje je zaprosil še za zaslišanje pred sodiščem, vendar je ta odločil, da je na podlagi tega, da mu ni uspelo dokazati, da je bil poljub vir kontaminacije z amfetamini, so potrdil štiriletno prepoved, ki jo je izrekla ITIA. Trenutno 460. igralec sveta bo lahko zaigral na začetku leta 2029, potem ko je del kazni že odslužil.

Richard Gasquet jo je leta 2009 dobro odnesel. Foto: Guliverimage

Francozu je leta 2009 uspelo s pritožbo

Zelo znana je zgodba Richarda Gasqueta iz leta 2009, ki pa mu je s pritožbo zaradi sledi kokaina uspelo. Francoz je takrat trdil, da je bil pozitiven test posledica poljuba z žensko v nočnem klubu v Miamiju.

"Odleglo mi je. Bila je nora zgodba in osem mesecev sem preživljal nočno moro. Mislil sem, da imam več možnosti, da bi zmagal na turnirju za grand slam, torej da Rafaela Nadala premagam na OP Francije in Rogerja Federerja v Wimbledonu, kot pa da sem pozitiven na testu."

"Vesel sem, da sem stoodstotno čist. Zame je bilo zelo težko in vesel sem, da je konec. Psihološko je bilo zelo težko. Lahko bi šlo brez tega, ampak zdaj sem vesel, da sem se vrnil na teniška igrišča. Moj cilj je, da se vrnem med najboljšo deseterico," je leta 2009 po razsodbi za francosko televizijo Canal Plus povedal Gasquet.

