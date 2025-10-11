Pogačarjeve pasti do slavnostnega rekorda

Tadej Pogačar je v zadnjih štirih letih Dirko po Lombardiji spremenil v svoj osebni spomenik. Postal je nesporni kralj te dirke, danes pa ima pred seboj priložnost, da spiše prav poseben mejnik. Na poti od Coma do Bergama, ki bo dolga 241 kilometrov in bo imela 4.400 višinskih metrov, pa ga čaka kar nekaj izzivov, ki jih bo moral prestati, da se bo izenačil in v eni stvari prehitel legendarnega Fausta Coppija. In kdaj lahko pričakujemo njegov napad? Kdo so njegovi največji tekmeci? Vse skupaj se bo začelo ob 10.55, kolesarje pa v cilju pričakujemo okoli 17. ure.

Ob lepi jesenski sončni napovedi lahko pričakujemo ogromno navijačev ob progi od jezera Coma, kjer bo štart ob 10.55, do Bergama, kjer bo letos cilj. Vijugaste ceste ob jezeru Como, strmi klanci in starodavni mestni zidovi Bergama bodo zagotovo ustvarili kuliso, ki pa bo v enaki meri tako čarobna kot kruta.

Italijanski biser v dolžini 241 kilometrov in zaključne drame

Letošnja trasa meri 241 kilometrov s 4.400 višinskimi metri in združuje vse značilnosti terena Lombardije – ozke ceste, ogromno tehničnih ovinkov in spuste ter seveda klancev.

Dirka se torej začne ob jezeru v Comu, od koder karavana zapelje na razgiban teren, primeren za zgodnji skok ubežnikov, ki jih bo zagotovo nadzirala ekipa UAE Emirates našega Tadeja Pogačarja. Slovenski kolesar želi petič zapored osvojiti ta italijanski spomenik – z novo veliko zmago bi se izenačil po številu lovorik na tej dirki z legendarnim Italijanom Faustom Coppijem, a bi postal prvi, ki bi mu to uspelo petkrat zapored.

Že kmalu sledi vzpon na legendarno Madonno del Ghisallo, simbol italijanskega kolesarstva, ob katerem stoji kapelica, posvečena kolesarjem – ob muzeju je tudi kip Fausta Coppija in druge legende Gina Bartalija. Ko je dirka obrnjena in je štart v Bergamu in cilj v Comu – praksa izmenjavanja štartov in ciljev poteka od leta 2014 –, je prav ta klanec eden od odločujočih, a tokrat ne bo imel ključne vloge.

Dirka po Lombardiji na Planetu



Prenos dirke si lahko v soboto, 11. oktobra, ob 14.15 ogledate na Planetu. Skozi dogajanje bosta gledalce popeljala komentator Damjan Medica in strokovni sokomentator Robi Jenko.

Bo Pogi napadel na vzponu ali na spustu?

Po prvih 90 kilometrih dirka zavije proti vzponu na Roncolo in nato proti Berbennu, ko pride na vrsto razgiban teren. Selekcija se lahko naredi na Passo della Crossetta – 11-kilometrski klanec s povprečnim naklonom šest odstotkov. Ko bodo dosegli vrh, se bodo še nekoliko povzpeli višje na Zamblo Alta. Vzpon ni ekstremen, vendar je neenakomeren.

Del trase, kjer se lahko prelomi dirka – Passo di Ganda. Po zaključnem vzponu sledi tehničen spust, na katerem je Tadej Pogačar že napadel pred dvema letoma in se tekmecem odpeljal naprej. Ker bo od tu do konca še 70 kilometrov, bi lahko kdo od favoritov poskusil napasti. Pogačar bi bil lahko že eden od takšnih junakov, vendar je pričakovati, da bo svoje ključno delo skušal opraviti na zadnji klanec na dirki ali pa pri spustu z njega.

Po 200 kilometrih, ko bodo noge že dodobra utrujene, bo sledil vzpon na najpomembnejši klanec dneva – Passo di Ganda. Dolg je 9,2 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka, a zadnji kilometri so v dvojnih številkah – največji naklon bo celo 15-odstotni. To je del, kjer se je Pogačar že večkrat odločil, da je čas za napad. In kadar napade, ponavadi ne gleda več nazaj, tekmeci pa počasi spremljajo le še pikico, dokler ta v celoti ne izgine iz vidnega polja.

Z vrha sledi tehničen spust proti Bergamu, na katerem je Pogi napadel pred dvema letoma in vozil najdrzneje od vseh. Ob prihodu v Bergamo se cesta dvigne še zadnjič – Bergamo Alta, slikovit, kratek tlakovan klanec s 7,4-odstotnim povprečnim naklonom. Raj za kolesarske navijače, ki bodo naredili vnovič izjemno navijaško kuliso in tako imenovani špalir. Zadnji trije kilometri so spust proti cilju in lepa zaključen prizor v ozadju pa stari del Bergama.

Vreme in pogoji – vse pripravljeno za spektakel

Napoved je skoraj popolna: sonce, okoli 20 stopinj Celzija in rahel veter. Takšnih razmer si kolesarji v tem letnem času le želijo, zato se obeta prava jesenska italijanska klasika.

Favoriti: Pogačar proti svetu

Vse oči bodo uprte v Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates), ki je v izjemni formi in bo imel ob sebi močno ekipo – rojaka Domna Novaka, Adama Yatesa, Rafala Majko, Jaya Vinea in Isaaca Del Tora, ki je v odlični formi. V ozadju pa bo čakal nabrušeni Remco Evenepoel, ki je na zadnjih dveh cestnih preizkušnjah – svetovnem in evropskem prvenstvu – moral priznati premoč slovenskemu šampionu. Belgijec zna tvegati in če bo našel priložnost, jo bo zagotovo skušal izkoristiti.

Primož Roglič bo sezono končal na italijanski klasiki, na kateri je bil leta 2023 tretji. Foto: Guliverimage

Svoj prostor pod soncem bodo iskali tudi drugi kolesarji. Slovenija ima še eno orožje v ognju, Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki bo imel ob sebi Jana Tratnika, nato pa so lahko v raznoraznih kombinacijah znajdejo tudi Egan Bernal, Ben O’Connor, Antonio Tiberi, mladi čudežni deček Paul Seixas, Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Lenny Martínez, Richard Carapaz, vedno neumorni Ben Healy, Julian Alaphilippe ...

Od slovenskih kolesarjev bo nastopil tudi Gal Glivar, ki bo kolesaril za ekipo Alpecin - Deceuninck.

A nekako je jasno, da je osrednji favorit Pogi, ki bo skušal še petič zapored osvojiti italijanski spomenik, skupno pa bi bil to že njegov deseti spomenik, potem ko je dvakrat osvojil tudi Dirko po Flandriji in trikrat Liege–Bastogne–Liege. Zanj bi bil to letos tretji osvojeni spomenik, saj je tekmece že pokoril na zadnjih omenjenih dirkah.

Vrstni red zadnjih štirih izvedb Dirke po Lombardiji