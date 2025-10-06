Poli zajtrk: preprosti recepti, ki rešijo jutranjo naglico

Prav zato je zajtrk priložnost, da otrokom ponudimo nekaj več – obrok, ki jih ne le nasiti, ampak jim da tudi energijo in dobro voljo za ves dan. In ker vemo, da so jutra pogosto prekratka za dolgotrajno kuhanje, smo pripravili izbor preprostih in hitro pripravljenih receptov s Poli izdelki . So okusni, raznoliki in prilagojeni otroškim brbončicam, hkrati pa dovolj ustvarjalni, da se jih ne boste naveličali niti starši.

Zajtrk je resnično obrok, ki lahko določi ton celemu dnevu – še posebej za otroke, ki potrebujejo pravo mero energije in dobre volje, da uspešno zakorakajo v šolo. Z izdelki Poli so jutra enostavnejša, jedi bolj raznolike, hkrati pa vedno okusne. Naj bo to mafin, sendvič ali hrustljav topli toast – Poli se odlično znajde v vsaki vlogi.

Kaj so ključne sestavine zajtrka?

Za uravnotežen, okusen zajtrk, ki bo poskrbel za primerno raven energije, veselo razpoloženje in hkrati podprl zdravje naših otrok, so ključni osnovni gradniki:

beljakovine pomagajo, da dlje ostanejo siti in v šoli bolj zbrani,

pomagajo, da dlje ostanejo siti in v šoli bolj zbrani, polnovredni ogljikovi hidrati jim priskrbijo energijo, ki se sprošča postopoma, brez hitrega padca sladkorja,

jim priskrbijo energijo, ki se sprošča postopoma, brez hitrega padca sladkorja, sadje in zelenjava poskrbita za vitamine in vlaknine, ki so ključne za zdravo prebavo in močan imunski sistem.

Sliši se zahtevno, a v resnici sploh ni – potrebujemo le nekaj idej, ki so hitre, otrokom všečne in vedno uspejo.

Foto: Perutnina Ptuj

Poli trenutki za vedno okusne zajtrke

Ko pride do hitrih in okusnih rešitev za zajtrk, so izdelki Poli odlična izbira. Pripravljeni so v trenutku, bogati z beljakovinami in dovolj vsestranski, da iz njih lahko ustvarimo najrazličnejše jedi – od sendvičev in tortilj do toplih zajtrkov, kot so jajčne jedi ali hrustljavi toasti. Otrokom so všeč zaradi nežnega okusa in zabavne oblike, starši pa jih cenimo, ker so preverjena, zaupanja vredna klasika, ki vedno reši jutranjo stisko s časom.

Če ne veste, kje začeti, imamo za vas štiri recepte, ki dokazujejo, da je zajtrk z izdelki Poli lahko hiter, enostaven in hkrati zabaven.

Foto: Perutnina Ptuj

Mafine lahko pripravite že prejšnji večer, tako bo vaše jutro še enostavnejše. Tudi zaspanci bodo prišli na svoj račun, saj je mafin odličen zajtrk za na pot.

Sestavine:

1 jajce

50 ml olja

1 skodelica jogurta

100 g klobase Poli Classic

origano po želji

100 g sira

50 g kislih kumaric

1 skodelica moke

1 pecilni prašek

sezam

Postopek priprave

Jajca stepemo. Dodamo olje, jogurt, klobaso Poli, sir, kisle kumarice, origano in sol. Vse sestavine rahlo stepemo. Dodamo preostale sestavine (moko in pecilni prašek). Maso položimo v modelčke za mafine in po vrhu potresemo s sezamom. Pečemo 30 minut na 180 stopinjah Celzija.

Foto: Perutnina Ptuj

Tradicionalen okus, ki bo navdušil tako otroke kot starše – preprost, a nasiten sendvič za šolske dni.

Sestavine:

bela štručka

aromatična omaka, majoneza

ali drug namaz po želji

klobasa Poli

zelena solata

paradižnik

Postopek priprave

Štručko razpolovimo in spodnjo polovico premažemo z izbranim namazom. Čez razporedimo narezano klobaso Poli, rezine paradižnika in liste zelene solate. Prekrijemo z zgornjim delom štručke in postrežemo.

Foto: Perutnina Ptuj

Za trenutke, ko si zaželite nekaj lahkega in hitro pripravljenega, je Poli namaz s papriko in kumaricami odlična izbira. Sveža paprika poskrbi za prijetno hrustljavost, kumarice za osvežujočo noto, Poli pa za tisti znani okus, ki ga imajo radi vsi člani družine.

Sestavine:

1 Mini Poli (220 g)

150 g sveže rdeče paprike

100 g kislih kumaric

2 dl kisle smetane

150 g majoneze

100 g sira gauda

sol, mleti poper

Postopek priprave

Poli narežemo na zelo majhne koščke. Še bolje bo, če jo kar zmeljemo (kot mleto meso). Papriko in kisle kumarice zrežemo na zelo majhne koščke (zdaj to že znamo, a ne?). Dodamo kislo smetano, majonezo in na majhne koščke narezan (ali nariban) sir. Solimo in popramo ter vse skupaj dobro premešamo. Namaz postavimo za pol ure v hladilnik. Po natanko 30 minutah si lahko najbolj neučakani otroci in odrasli na kruh že namažemo odličen namaz.Seveda lahko namaz po želji obogatimo in začinimo. Če želimo denimo bolj pikantnega, dodamo pekoče feferone ali čebulo in česen.

Foto: Perutnina Ptuj

Za malo bolj igriv začetek dneva ob koncu tedna – Poli fondue je hkrati zabaven in okusen obrok, ki ga lahko pripravite tudi skupaj z otroki. Tako se bo vaš vikend začel veselo in sproščeno.

Sestavine:

Sendvič:

2 rezini toast kruha

1 skuhano jajce

½ paradižnika

nekaj kosov kumar

tanko narezana Poli klobasa

1 rezina toast sira

½ avokada

malo majoneze

Fondue:

približno 70 g naribanega sira

približno 30 ml belega vina

½ žličke gustina

malo limoninega soka

česen v prahu

poper

muškatni orešček

Postopek priprave

Sendvič: Na obe rezini toast kruha namažite majonezo. Nato na kruh razporedite vse navedene sestavine za sendvič in pokrijte z drugo rezino kruha. Sendvič prerežite na pol, da se stopljen sir (fondue) lahko razporedi po sendviču, ko ga prelijete.

Fondue: V manjši ponvi zmešajte vse sestavine razen sira. Nato dodajte še sir. Postavite na srednjo temperaturo in mešajte, dokler se sir ne stopi in ne dobite gladko, gosto omako. Pazite, da se sir ne prekuha. Fondue prelijte preko sendviča in takoj postrezite.

Foto: Perutnina Ptuj

Jutra so res lepša in odhod v šolo prijaznejši, ko otroke pospremimo z okusnim in raznolikim zajtrkom. Namesto da bi vsak dan posegali po enih in istih jedeh, lahko z nekaj preprostimi Poli recepti jutra spremenimo v prijetne, igrive trenutke, ki dajo energijo in dobro voljo za cel dan.