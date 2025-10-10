Michelin razglasil najboljše hotele v Sloveniji

Po Michelinovih zvezdicah smo v Sloveniji dobili tudi Michelinove ključe – priznanja, ki jih priznani vodnik podeljuje najbolje ocenjenim hotelom.

Michelinov vodnik, svetovno znan po ocenjevanju restavracij, v svoje ocene vključuje tudi hotele, letos pa se je v izboru prvič znašla še Slovenija.

V Michelinovem vodniku po najboljših hotelih je omenjenih 17 slovenskih nastanitev, šest med njimi pa jih je dobilo tudi Michelinove ključe, priznanja za izredno gostoljubje, dizajn in trajnostno usmeritev.

Najbolje ocenjeni slovenski hotel je Chalet Sofija

Dva Michelinova ključa, ki bi ju lahko primerjali z oznako dveh zvezdic za restavracije, si je prislužil luksuzni butični hotel Chalet Sofija nad Gozdom Martuljkom, po en ključ pa so si prislužili posestvo Peterc v Goriških brdih, hotel Grad Otočec, hotela As in Zlata ladjica v Ljubljani ter Nebesa na Livku nad Kobaridom.

Ob dobitnikih ključev so v Michelinovem hotelskem vodniku omenjeni še idrijski Kendov dvorec, hotel Bohinj, Vila Muhr in Alpik v Bohinju ter ljubljanski hoteli Vander, InterContinental, Bloom, Tivoli Boutique Inn, Grand Hotel Union, One66 in Nox.

