Sobota, 11. 10. 2025, 13.51
4 ure, 35 minut
Alpska liga, 11. oktober
Ni počitka, Jeseničani v Italiji
Hokejisti HDD Jesenice so v petek na domačem ledu proti Kitzbühelu vodili s 3:1, a nato gostom dopustili preobrat. Slovenski napadalec Mai Crnkić je naprej znižal, nato pol minute pred iztekom rednega dela izsilil podaljšek, v tem pa zadel za zmago gostujoče ekipe. Železarje nova tekma čaka že danes pri Meranu, kjer se bodo poskušali izogniti petemu zaporednemu porazu.
Alpska liga
Sobota, 11. oktober
Preberite še: