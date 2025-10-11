Ni počitka, Jeseničani v Italiji

Hokejisti HDD Jesenice so v petek na domačem ledu proti Kitzbühelu vodili s 3:1, a nato gostom dopustili preobrat. Slovenski napadalec Mai Crnkić je naprej znižal, nato pol minute pred iztekom rednega dela izsilil podaljšek, v tem pa zadel za zmago gostujoče ekipe. Železarje nova tekma čaka že danes pri Meranu, kjer se bodo poskušali izogniti petemu zaporednemu porazu.