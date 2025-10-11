Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
11. 10. 2025,
13.51

Osveženo pred

4 ure, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
HDD Jesenice Alpska liga hokej

Sobota, 11. 10. 2025, 13.51

4 ure, 35 minut

Alpska liga, 11. oktober

Ni počitka, Jeseničani v Italiji

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Hdd Jesenice : Asiago | Jeseničani gostujejo v Italiji. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostujejo v Italiji.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice so v petek na domačem ledu proti Kitzbühelu vodili s 3:1, a nato gostom dopustili preobrat. Slovenski napadalec Mai Crnkić je naprej znižal, nato pol minute pred iztekom rednega dela izsilil podaljšek, v tem pa zadel za zmago gostujoče ekipe. Železarje nova tekma čaka že danes pri Meranu, kjer se bodo poskušali izogniti petemu zaporednemu porazu.

HDD Jesenice, Gregor Koblar
Sportal Jeseničani zapravili vodstvo in izgubili

Alpska liga

Sobota, 11. oktober

Lestvica:

Preberite še: 

Harrison Brunicke
Sportal Pittsburghov najstnik piše posebno zgodbo
Matic Török, Ilves
Sportal Törökovi ostajajo neporaženi, pomembna zmaga Pintaričevih
HDD Jesenice Alpska liga hokej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.