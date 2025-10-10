Nov poraz jeseniških hokejistov

Hokejisti Jesenic ostajajo pri le eni zmagi v alpski ligi. V šestem krogu so pred domačimi gledalci petič izgubili in so še naprej pri repu lestvice, za njimi je le Unterland. Tokrat so v domači dvorani klonili proti Kitzbühlu, ki je bil boljši s 4:3.

Po prvi tretjini ni kazalo na nov jeseniški poraz. Čeprav je Kitzbühel v polju pustil nekoliko boljši vtis in bil v razmerju strelov boljši s 17:6, so domači prvi del dobili s 3:1. Gostje so sicer v sedmi minuti povedli, toda njihov veselje je bilo kratko, slabi dve minuti pozneje je izenačil Erik Svetina. Gal Sodja Zalokar in Martin Bohinc sta poskrbela za vodstvo z dvema goloma razlike, nato pa so gosti dosegli po en zadetek v preostalih dveh tretjinah, enega pa še v zadnji minuti podaljška. Vse tri zadnje gole je prispeval 20-letni Jeseničan Mai Crnkič.

