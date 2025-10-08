Harrison Brunicke je na otvoritveni večer sezone v ligi NHL pisal zgodovino. Član Pittsburgh Penguins je postal prvi v Južni Afriki rojeni hokejski drsalec, ki je zaigral na uradni tekmi v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Torkov večer v dvorani Madison Square Garden je bil za Harrisona Brunickeja zgodovinski z več vidikov. Ne le, da je 19-letnik v dresu Pittsburgh Penguins dočakal debi na največjem hokejskem klubskem odru, postal je tudi prvi v Južni Afriki rojeni drsalec (igralec v polju), ki je zaigral v ligi NHL.

193 centimetrov visoki hokejist se je leta 2006 rodil v Johannesburgu, z družino pa se je tri leta pozneje preselil v Calgary. Brunicke je šele drugi hokejist iz Južne Afrike, ki je igral v ligi NHL, a prvi med branilci ali napadalci. Pred tem je v NHL dolga leta branil Olaf Kölzig, ki si je v 17 letih prislužil tudi nagrado za najboljšega vratarja Vezina Trophy (1999/00) in pokal King Clancy (2005/06).

"Bolj kot se je tekma razpletala, bolje je šlo"

"Veliko čustev, izjemen večer. Ni bilo ravno najlepše, da sem bil že v prvi menjavi ob debiju izključen, a bilo je zelo zabavno. Mislim, da sem odigral kar dobro, blokiral nekaj strelov. Vsak dan se učim, poskušam postati boljši. Rekel bi, da sem bil pred tekmo kar samozavesten, seveda je bilo nekaj nervoze, a bolj kot se je tekma razpletala, bolje je šlo," je po prvem nastopu v NHL novinarjem dejal najstnik.

Pittsburg je sezono odprl z zmago brez prejetega gola. Foto: Reuters

Pittsburgh je sezono odprl z zmago s 3:0 proti New York Rangers.

Brunicke, ki so ga na naboru 2024 kot 44. po vrsti izbrali pri Pittsburgh Penguins, je na reprezentančni ravni za Kanado igral na svetovnem prvenstvu do 18 let, letos pa je bil povabljen na poletni tabor kanadske mladinske reprezentance.

Preberite še: