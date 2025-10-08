Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v svojo 20. in hkrati zadnjo NHL sezono vstopil s porazom, s soigralci so na domačem ledu Coloradu priznali premoč z 1:4. Kopitar je ob porazu prispeval asistenco. Nova sezona se je začela v dvorani Amerant Bank v predmestju Miamija s slavnostnim dvigom šampionskega prapora Florida Panthers. Panterji, ki napadajo že tretji zaporedni naslov, so za uvod s 3:2 strli odpor Chicaga. Hokejisti Pittsburgh Penguins so s 3:0 premagali NY Rangers.

Kapetan Kraljev Anže Kopitar je v domači Crypto.com Areni začel svojo zadnjo sezono v najmočnejši hokejski ligi, že 20. Uvodna tekma se za Kalifornijce ni končala po željah, zanje je bila na koncu usodna druga tretjina, v kateri so prejeli tri gole.

Mrežo Darcyja Kuemperja je v začetku drugega dela obračuna načel Martin Nečas, Sam Malinski je zvišal na 2:0, Artturi Lehkonen pa je v 35. minuti postavil izid prvih 40 minut (0:3).

Kralji so imeli v zadnji tretjini terensko premoč, a je niso pretirano izkoristili. Nečas je v 51. minuti ob igralcu več zvišal na 0:4, Kevin Fiala pa je v 56. minuti prav tako ob številčni prednosti dosegel častni zadetek gostiteljev za končnih 1:4. Švicar je bil na koncu edini, ki mu je uspelo premagati vratarja Colorada Scotta Wedgewooda, ob tem je z asistenco sodeloval tudi Kopitar.

Kralji bodo naslednjo tekmo igrali že v noči na četrtek, ko bodo gostovali pri Vegas Golden Knights.

Na Floridi so pred začetkom prve tekme sezone dvignili šampionski prapor v čast prvakom, ki napadajo tretji zaporedni naslov. Foto: Reuters

Prvaki po dvigu šampionskega prapora do tesne zmage

Slavnostno je bilo na Floridi, kjer so branilci Stanleyjevega pokala Florida Panthers pred prvo tekmo sezone znova dočakali dvig šampionskega prapora. Kapetan Aleksander Barkov je zaradi poškodbe vse skupaj spremljal ob ledu.

Gostje iz Chicaga so v 11. minuti prek Franka Nazarja dosegli prvi zadetek v novi sezoni, a so domači po minuti odgovorili z izenačenjem, v 15. pa izkoristili igralca več in z golom Carterja Verhaegheja povedli. Chicago je v začetku druge tretjine izenačil, rezultat je vztrajal vse do 50. minute, ko je Jesper Boqvist zadel za vodstvo in zmago domačih s 3:2.

Arturs Silovs je na prvi tekmi nove sezone mrežo Pittsburgha ohranil nedotaknjeno. Foto: Reuters

Silovs zaklenil vrata

Člani New York Rangers so pričakali Pittsburgh Penguins, ki so slavili s 3:0. Dva gola je prispeval Justin Brazeau, Jevgenij Malkin je dodal dve asistenci, med vratnicama pa je bil nepremagljiv Arturs Silovs, ki je zaustavil vseh 25 strelov na svoja vrata.

Liga NHL, 7. oktober:

