S. K.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
19.14

Edmonton Oilers pohiteli in še za dve leti podaljšali s kapetanom McDavidom

S. K.

Connor McDavid je podaljšal pogodbo z Edmonton Oilers do leta 2029.

Connor McDavid je podaljšal pogodbo z Edmonton Oilers do leta 2029.

Foto: Reuters

Kanadsko hokejsko moštvo Edmonton Oilers, ki je nastopilo v zadnjih dveh finalih lige NHL in obakrat izgubilo proti Florida Panthers, je pohitelo in danes podpisalo dveletno podaljšanje pogodbe s svojim 28-letnim kapetanom Connorjem McDavisom. Ta letos sicer vstopa v zadnje, osmo leto trenutne pogodbe, nova bo začela veljati s sezono 2026/27.

"Naše popotovanje se nadaljuje," je na družbenih omrežjih zapisal McDavid, ki ga je Edmonton kot prvega izbral na naboru leta 2015, letos pa vstopa v svojo 11. sezono v ligi NHL. "Moj glavni cilj je osvojiti Stanleyjev pokal z Edmontonom, pa olimpijsko zlato s Kanado," je kanadskim medijem povedal kapetan Oilers, za katere je v 712 tekmah rednega dela sezone zbral 1.082 točk (361 golov in 721 podaj), v 96 tekmah končnice pa še 150 točk (44 golov in 106 podaj).

Letos zaključuje osemletno pogodbo, ki mu je navrgla 100 milijonov ameriških dolarjev (slabih 86 milijonov evrov), z dvoletnim podaljšanjem pa bo zaslužil še 25 milijonov (slabih 22 milijonov evrov).

"Connor je najboljši in najpomembnejši igralec v ligi in naša prioriteta številka ena," je pred podpisom pogodbe poudaril generalni direktor Edmonton Oiler Stan Bowman. S podpisom podaljšanja so podprvaki lige NHL pohiteli, saj bi bil McDavid ob koncu sezone prost igralec.

