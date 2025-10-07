Slovenski hokejist Anže Kopitar bo sredi tedna začel že 20. sezono v najmočnejši hokejski ligi, ki bo njegova zadnja NHL v karieri. 38-letni rekorder po številu odigranih sezon in tekem v dresu LA Kings kraljuje tudi na drugih lestvicah kalifornijske franšize. Če ne bo nevšečnosti, bo Kopitar ob koncu prihodnje sezone/kariere prevzel tudi primat Kralja z največ točkami v zgodovini – od mejnika Marcela Dionna ga loči še 29 točk.

Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar bo ta teden vstopil v svojo že 20. sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. V vsem tem času, vse od debija na največji hokejski klubski sceni 6. oktobra 2006, nosi dres Los Angeles Kings. Od leta 2016 je tudi kapetan. S kalifornijsko franšizo je leta 2012 osvojil svoj in klubski premierni Stanleyjev pokal. Dve leti pozneje jim je uspelo še drugič.

Kopitar je praktično od začetka NHL vlečni konj kolektiva iz mesta angelov. V 19 sezonah rednega dela lige NHL je bil kar 16-krat na vrhu točkovne lestvice svojega moštva, v zadnji je pri 37 letih na 81 tekmah dosegel 67 točk, od tega 46 asistenc, s čimer je bil najboljši asistent svoje ekipe. Več točk je v rednem delu lanskega tekmovalnega obdobja zbral le Adrian Kempe (73).

Kralj z največ odigranimi sezonami in tekmami ...

Kopitar že vrsto let podira mejnike kluba iz mesta angelov, se druži z legendarnimi imeni, ki so igrala za ta klub, in jih iz sezone v sezono prehiteva. Odigral je že 19 sezon za Kalifornijce, kar je največ med vsemi.

Gorenjec je na vrhu večne lestvice po številu nastopov v dresu LA Kings na prvem mestu. Najbližji zasledovalec, upokojeni Dustin Brown, jih je zbral 160 manj. Foto: Guliverimage/Getty Images

Gorenjec je eden od petih hokejistov, ki so za LA Kings odigrali vsaj tisoč tekem. Trenutno je pri številki 1.454 (redni del), na drugem mestu je s 1.296 odigranimi tekmami upokojeni Dustin Brown, od katerega je Kopitar pred devetimi leti prevzel kapetansko vlogo.

... z največ asistencami, kaj kmalu bi bil lahko tudi z največ točkami

V rednem delu je zbral 440 zadetkov in je trenutno na tretjem mestu večne lestvice kluba, kjer bo tudi ostal. Na prvem mestu v tej kategoriji je s 557 zadetki Luc Robitaille, na drugem pa Marcel Dionne (550).

38-letnik je Kralj z največ asistencami v zgodovini kluba, trenutno je pri številki 838, legendarni Dionne na drugem mestu jih je zbral 757.

38-letnika od vodilnega Kralja po točkah Marcela Dionna loči 29 točk. Foto: Reuters

Če ne bo nevšečnosti, bo Kopitar ob koncu NHL sezone/kariere na prvem mestu po številu doseženih točk med hokejisti LA Kings v rednem delu. Trenutno je pri 1.278 točkah, od Dionna ga loči še 29 točk (1.307). Kopitar v povprečju dosega 0,88 točke na tekmo.

Po številu doseženih zadetkov, odločilnih za zmago, je z 78 goli na prvem mestu vseh časov LA Kings.

Svojega prispevka se bo bolje zavedal po karieri

Gorenjca, ki se bo po karieri vrnil v Slovenijo, bolj kot osebni prispevek razumljivo zanimajo rezultati ekipe. A mimo osebnega statističnega imperija ne gre. Kaj vse je vložil vanj, se bo zavedal šele, ko bo obesil drsalke na klin. Upa, da se bo zadnja NHL sezona zavlekla čim dlje v leto 2026.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekatere številke Hrušičana, pod katere se je v ligi NHL podpisal od leta 2006, in primerjavo z drugimi ikonami LA Kings.

Kopitar na vrhu večnih lestvic kalifornijske franšize:

Pregled statistike Anžeta Kopitarja po sezonah:

