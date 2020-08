Veselje v taboru Primoža Rogliča

Dogajanje v 1. etapi

Cilj - Zmagovalec etape je postal Wout van Aert (Jumbo Visma), ki je v zaključnem šprintu prehitel Daryila Impeyja (Mitchelton-Scott) in Egana Bernala (Team Ineos). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na cilj prikolesaril na petem mestu, Primož Roglič (Jumbo-Visma) na devetem mestu. Jan Polanc (UAE Emirates) je v cilj prav tako prišel v času zmagovalca. Ker na cilju dodelijo bonifikacijske sekunde, pomeni, da ima van Aert štiri sekunde prednosti pred Impeyjem, šest pred Bernalom, Roglič, Pogačar in Polanc pa za rumeno majico zaostajajo 10 sekund. Matej Mohorič (Bahrain McLaren) je imel na cilju skoraj 12 minut zaostanka. Vse do nedelje si bodo sledile gorske etape.

Končni vrstni red:

1. Wout van Aert (Jumbo Visma) 5;27:42

2. Daryl Impey (Mitchelton Scott)

3. Egan Bernal (Team Ineos)

...

5. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

9. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

40. Jan Polanc (UAE Emirates) vsi v času zmagovalca

114. Matej Mohorič (Bahrain McLaren) + 11:55

Skupni vrstni red po 1. etapi

1. Wout van Aert (Jumbo Visma) 5;27:42

2. Daryl Impey (Mitchelton Scott) +0;04

3. Egan Bernal (Team Ineos) 0,06

4. Alejandro Valverde (Movistar)

5. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

...

9. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

...

40. Jan Polanc (UAE Emirates) vsi 0,10

...

114. Matej Mohorič (Bahrain McLaren) + 12:05

1 km do cilja - Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v igri za etapno zmago.

2,2 km do cilja - Pierre Latour je prav tako poizkusil s skokom, vendar so ga hitro uejli.

3 km do cilja - Rigoberto Uran je skočil, Primož Roglič je šel za njim. Po nekaj metrih so se priključili še ostali.

3,4 km do cilja - Začenja se taktični boj. Tudi druge ekipe so se pri narekovanju tempa pridružile Jumob-Vismi. Chris Froome je odstopil od glavnine. Movistar ima z Alejandrom Valverdejem svoje načrte.

6 km do cilja - Očitno imajo pri Jumbo-Vismi velike načrte že v prvi etapi kriterija Dauphine, pa čeprav čaka kolesarje do nedelje še štiri težke etape. Bo Primož Roglič že danes povsem v ospredju? Kolesarje čaka še zaključni vzpon 4. kategorije. Cilj je na Saint-Christo-en-Jarez (752 n. m. v.).

10 km do cilja - Kolesarji Jumbo-Visme v ospredju, Primož Roglič takoj za Robertom Gesinkom, ki narekuje hud tempo, zaradi katerega kolesarji v ozadju odpadajo. Med njimi tudi šprinter Peter Sagan.

13 km do cilja - tempo glavnine narekuje ekipa Jumbo-Visme, ki ima v svojih vrstah favorita za supno zmago Primoža Rogliča. Robert Gesink (Jumbo-Visma) v ospredju diktira ritem. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) je bil ujet.

16 km do cilja - Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) je sam v ospredju. Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) je tik za njim. Glavnina zaostaja le še 15 sekund.

22 km do cilja - Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) in Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) sta ujela Michaela Schärja (CCC Team).

25 km do cilja - Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) se je priključil T.J. Slagterju (BVC), a nato kmalu pri enem spustu padel in zaostal.

Agressif dans la descente 🇫🇷@QuentinPacher part à la faute et laisse 🇨🇭@michaelschaer seul en tête.



🇫🇷@QuentinPacher falls and leaves 🇨🇭@michaelschaer alone in the lead. #Dauphiné pic.twitter.com/Eu7W0SHji5 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 12, 2020

30 km do cilja - Tony Martin (Jumbo-Visma), Tejay Van Garderen (EF Pro Cycling), Ben O'Connor (NTT Pro Cycling Team) so odpadli iz glavnine.

40 km do cilja - Ubežnik T.J. Slagter (BVC) ima še 2:40 prednosti pred glavninov, v kateri so vsi štirje Slovenci (Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc in Matej Mohorič).

55 km do cilja - T.J. Slagter (BVC) ne more več držati tempa in se je odločil, da počaka glavnino. Tako je ubežnik le še Michael Schär (CCC), ki ima tri minute naskoka.

🤝 🇳🇱@tomjelteslagter se relève et souhaite bonne chance à 🇨🇭Michael Schär, qui continue en solo.



🤝 🇳🇱@tomjelteslagter gives up and wishes good luck to 🇨🇭Michael Schär, who goes solo. #Dauphiné pic.twitter.com/0F35JwKOUZ — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 12, 2020

Slovaški šprinter Peter Sagan nasploh prvič nastopa na Criterium du Dauphine. Pred Tourom bi rad potreniral vožnjo v klanec, saj bo moral tudi na dirki po Franciji prekolsariti številne klance, da bo na svoj račun prišel v šprinterskih etapah.

58 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:50, pred kolesarji pa so še štirje gorski cilji 4. kategorije.

66 km do cilja - Deceuninck-Quick Step (ekipa Juliana Alahphilippeja) in Team Jumbo-Visma (ekipa Primoža Rogliča) sta najbolj aktivni pri narekovanju tempa. Povprečna hitrost znaša 40,5 km/h.

77 km do cilja – ubežnika Michael Schär (CCC) in T.J. Slagter (BVC) imata tri minute prednosti pred glavnino.

🏁70km - 2️⃣🚴🏻‍♂️

⏱ Le duo de tête compte moins de 3 minutes d'avance à 70 km de l'arrivée.



⏱ The breakaway is less than 3 minutes ahead of the bunch. #Dauphiné pic.twitter.com/toZGwpQ69M — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 12, 2020

1. etapa kriterija Dauphine je dolga 218,5 kilometra. Začela se je v Clermont-Ferrand, končala pa se bo v vzponom 4. kategorije na Saint-Cristo-en-Jarez.

Kriterij Dauphine je zadnji test pred Tour de France, ki se bo začel 29. avgusta v Nici. Vseh pet dni čaka kolesarje peklenska vožnja, saj se bodo vse trase zaključile v klanec. V ožji krog favoritov za skupno zmaga spada vroči Primož Roglič, ki je v nedeljo osvojil Tour de l'Ain. A imajo svje načrte Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome, Thibaut Pinot, Julian Alahphilippe, Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Alejandro Valverde, Mikel Landa ... in tudi naš drugi konkurent za najvišja mesta Tadej Pogačar.