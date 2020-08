Velika zmaga izjemnega Primoža Rogliča!

V živo

Cilj - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je veliki zmagovalec 2. etape kriterija Dauphine. Drugo mesto je osvojil Thibaut Pinot (GFC), tretji pa Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe).

Zadnji kilometer

L'attaque tranchante de 🇸🇮@rogla qui remporte l'étape et prend le Maillot Jaune. Revivez le dernier kilomètre de la 2ème étape du #Dauphiné.



🇸🇮@rogla attacks, claims the stage win and the overall lead. Relive the last kilometre of stage 2. pic.twitter.com/lobFGS50pK — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 13, 2020

Vrstni red 2. etape:

1. Primoz Roglič (Jumbo-Visma) 3;39:40

2. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) + 0:08

3. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe)

4. Guillaume Martin (Cofidis) isti čas

5. Nairo Quintana (Arkea-Samsic)

...

10. Egan Bernal (Team Ineos) vsi 0:10

...

15. Tadej Pogačar (UAE Emirates) 1:01

Skupni vrstni red

1. Primoz Roglič (Jumbo-Visma) 9;07:12

2. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 0:12

3. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) 0:14

4. Egan Bernal (Team Ineos) 0:16

5. Guillaume Martin (Cofidis) 0:18

...

14. Tadej Pogačar (UAE Emirates) 1:01

600 metrov do cilja - Primož Roglič je skočil in je na poti do velike zmage.

1,2 km do cilja - le še Primož Roglič ima pomočnika med vodilnimi. Pomaga mu Sepp Kuss.

1,6 km do cilja - napadel je Egan Bernal (Team Ineos), vendar sta Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Sepp Kuss (Jumbo-Visma) skočila za njim.

1,7 km do cilja - Tempo je bil prehud tudi za našega Tadeja Pogačarja (UAE Emirates).

2,8 km do cilja - odpadel je tudi Geraint Thomas (Team Ineos), Primožu Rogliču pomaga Sepp Kuss.

3,9 km - odpadel je Warren Barguil. Tempo je vse hitrejši. Tempo ditkrirajo Team Ineos, ki imajo v ospredju tri kolesarje. Primož Roglič ima le še enega pomočnika, Tadej Pogačar prav tako. Oba sta v igri za etapno zmago.

6,5 km do cilja - tempo v ospredju narekujejo koelsarji Team Ineos. Povsem na čelu je Jonathan Castroviejo. Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates) kolesarita na vrh Col de Porte v družbi najboljših. Odpadel je Julian Alaphilippe.

7,5 km do cilja - Victor de la Parte (CCC Team) je skočil, vendar so ga kmalu ujel. Ujet je bil tudi Armirail.

10 km do cilja - Zdaj je sam v ospredju Bruno Armirail (Groupama-FDJ), ki ima pred najboljšimi kolesarji 30 sekund naskoka.

17,5 km do cilja - Pred kolesarji je le še zaključni vzpon. Ampak je ta dolg kar 17,5 kilometra, povprečni naklon pa znaša 6,2 odstotka. glavnina lovi ubežnika Michaela Schärja (CCC Team) in Bruna Armiraila (Groupama-FDJ), ki imata 50 sekund prednosti.

21 km do cilja - padec v glavnini. Sergio Higuita, kolumbijski državni prvak, je sredi ceste zadel v prometni znak. Za njim se je na tleh znašlo še nekaj kolesarjev. Med njimi tudi Rogličev moštveni kolega Tony Martin.

Une chute dans le peloton avant le pied du Col de Porte, on y retrouve notamment Sergio Higuita ou Pierre Latour ! #Dauphiné pic.twitter.com/BfYJBlYfKT — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 13, 2020

25 km do cilja - Michael Schär (CCC Team), ki je bežal že v prvi etapi, je bil prvi na Cote Maillet. V petkovi etapi bo nosil majico za nbjoljšega hribolazca.

🇨🇭@michaelschaer passe en tête au sommet de la côte Maillet et renforce son maillot à pois et s'assure de le conserver demain. 🔵⚪️



🇨🇭@michaelschaer is the first rider atop the côte Maillet. He will keep the polka dot jersey tomorrow. 🔵⚪️#Dauphiné pic.twitter.com/BgCiDUquuV — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 13, 2020

46 km do cilja - Povprečna hitrost kolesarjev znaša 40,9 km/h. Pred njimi je vzpon I. kategorije na Cote Maillet - dolžina 6,2 kilometra in 8-odstotni naklon. Prednost osmerice je 2:52.

58 km do cilja - Naskok osmih ubežnikov je trenutno 2:50.

73 km do cilja - Med ubežniki so Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Jasha Sütterlin (Team Sunweb), Ben O’Connor (NTT Pro Cycling), Jérôme Cousin in Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Michael Schär (CCC Team) in Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert). Njihov naslednji izziv bo predstavljal Cote Maillet - gorski cilj I. kategorije. Prednostj je še vedno slabe tri minute in pol.

78 km do cilja - V ospredju je osem ubežnikov, ki ima pred glavnino tri minute in 25 sekund prednosti. Slovenska aduta za visoko uvrstitev, Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates) sta v družbi rumene majice, ki jo nosi Rogličev mošteveni kolega Wout van Aert, ki je bil najhitrejši v prvi etapi.

Druga etapa poteka od Vienne do Col de Porteja. Na 135 kilometrov dolgi trasi so trije gorski cilji in zaključni vzpon na Col de Porte v dolžini 17,5 kilometra, povprečni naklon pa znaša 6,2 odstotka.