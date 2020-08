Primož Roglič v svojem svetu, v katerem izpostavlja eno stvar #video

Za ekipo Jumbo-Visma se kriterij Dauphine razpleta sanjsko. V prvi etapi je zmagal Wout Van Aert, ki je v četrtek nosil rumeno majico vodilnega, po koncu dneva pa jo je z največjim veseljem predal moštvenemu kolegu Primožu Rogliču.

Slovenski kolesarski šampion je v izvrstni formi. Potem ko je zmagal že Tour de l'Ain, hitro vrti pedala tudi na generalki pred Tour de Franceom, ki se imenuje kriterij Dauphine. Vsi najboljši kolesarji so prisotni in v drugi etapi je prav vse deklasiral.

Njegova ekipa je vnovič opravila odlično delo. Vlak je tekoče vozil po tirnicah, v zaključnem vzponu pa je imel Roglič največ pomoči v mlademu Seppu Kussu.

Ko je do cilja 135 kilometrov dolge etape, katere vrhunec je bil zaključni vzpon na Col de Porto (17,5 km in 6-odstotni naklon), pisalo še 600 metrov, je slovenski šampion skočil in za seboj pustil vse.

Roglič vselej izpostavlja ekipo

Nihče mu ni mogel slediti. Pred tem so s skoki poizkušali lanskoletni zmagovalec Dirke po Franciji Egan Bernal, prav tako Nairo Quintana ... - medtem je ekipni kolega Bernala pri Team Ineos, Britanec Geraint Thomas, odpadel na zadnjem klancu, Chris Froome prav tako ni mogel slediti hitremu tempu.

Primož je vnovič pokazal, da ima dinamit v nogah. Vrhunsko je pripravljen. Sam se je odpeljal proti cilju, kjer sta ga pričakala partnerica Lora in sin Lev.

L'attaque tranchante de 🇸🇮@rogla qui remporte l'étape et prend le Maillot Jaune. Revivez le dernier kilomètre de la 2ème étape du #Dauphiné.



🇸🇮@rogla attacks, claims the stage win and the overall lead. Relive the last kilometre of stage 2. pic.twitter.com/lobFGS50pK — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 13, 2020

"Za našo ekipo je to fantastičen rezultat. Še enkrat smo pokazali, da smo se pravilno pripravili. Vsi smo opravili svoje delo in res sem vesel, da sem spet končal na vrhu," je Roglič po etapni zmagi hvalil ekipno delo.

"Vedeli smo, da nas na koncu čaka zahteven vzpon, že na startu smo razmišljali o tem. Fantje so res močni, dobro so vse skupaj nadzirali in lahko sem se veselil zmage. Egan je sicer zmagovalec Toura, je izjemno močan, toda vsi smo res dobro pripravljeni. V tej čudni sezoni sem vesel vesel vsake dirke, še posebej pa zaradi tega, kako se zdaj razpleta," je še dejal Rogla.

Pogačar: Verjetno bi moral več piti

Kot drugi je na cilj prikolesaril Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), ki je zaostal osem sekund, tretji je bil Nemec Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) z enakim zaostankom. Zato pa so razočarali v taboru Team Ineos, ki so videti v primerjavi z nizozemskim moštvom Jumbo-Visma nebogljeni.

Tadej Pogačar je dejal, da bi moral več piti. Zdelala ga je vročina. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V skupnem ima Roglič tri etape do cilja, vse bodo gorske, 12 sekund naskoka pred Pinotom, Bernal pa zdaj zaostaja štiri sekunde več.

Nadarjeni Tadej Pogačar tokrat ni zmogel tempa najboljših in je za Primožem zaostal minuto, v skupnem seštevku pa drži 14. mesto.

"Boril sem se z vročino. Verjetno bi moral več piti. Na zadnjem vzponu nisem imel pravih nog in sem iskal ritem. Ob koncu vzpona sem ga našel, da nisem izgubil preveč časa. Težak teden bo, vendar sem prepričan, da bom našel ritem," pa je dejal slovenski državni prvak v kronometru.