Primož Roglič v svojem svetu: spet je zablestel

Podrobno dogajanje v 3. etapi kriterija Dauphine

Cilj - Davide Formolo (UAE Emirates) je uspel s pobegom. Zato pa je bilo zanimivo spremljati boj v skupini z rumeno majico. Primož Roglič (Jumbo Visma) je še enkrat več dokazal, da je v izvrstni formi. Ob koncu je pobegnil tekmecem in si prislužil bonifikacijske sekunde, ki jih bo prejel za drugo mesto. S tem se je še bolj utrdil na prvem mestu. Tretji je bil Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ki zdaj za Rogličem v skupnem seštevku zaostaja 14 sekund. V skupini je bil tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates).

2,4 km do cilja - Primož Roglič za vodilnim Davidom Formolo zaostaja le še dobro minuto. Moštvenega kolega lovi tudi Tadej Pogačar. Sepp Kuss narekuje tempo vodilne skupine.

6.8 km do cilja - Davide Formolo (UAE Team Emirates) ima le še 2:25 prednosti. Vlak Jumbo-Visme, v katerem je v rumeno odeti Primož Roglič, drvi proti njemu. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je prav tako v skupini glavnine. Rogliču pomagajo Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin in Sepp Kuss). Egan Bernal ima ob sebi le Gerainta Thomasa in Pavla Sivakova.

9 km do cilja - v skupini z rumeno majico, ki jo nosi Primož Roglič, narekuje tempo ekipa Jumbo-Visma. Za njo so kolesarji Team Ineos. Davide Fermolo kot vodilni v etapi ima 3:11 naskoka.

11 km do cilja - Prednost Davida Formola kopni. Zdaj znaša le še 3:30.

15 km do cilja - Pred zaključni vzpon je ekipa Jumbo-Visma pripeljala Primoža Rogliča z zaostankom 4:20, kar pomeni, da ima slovenski šampion spet rumeno majico tudi v virtualni razvrstitvi. Sam v ospredju je še vedno Davide Formolo (UAE Team Emirates).

🇮🇹@davideformolo entame la dernière ascension du jour, vers Saint-Martin-de-Belleville. 🏔



🇮🇹@davideformolo starts the last climb of the day, towards Saint-Martin-de-Belleville. 🏔#Dauphiné pic.twitter.com/oTCajOUj3X — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 14, 2020

Zadnji vzpon na cilj tretje etape je dolg 14,8 kilometra, njegov povprečni naklon pa znaša šest odstotkov.

35 km do cilja - Davide Formolo (UAE Team Emirates) je še naprej virtualno v rumenem. Prednost pred Primožem Rogličem znaša 5:20, pred današnjo etapo pa je zaostajal 4:54. A je pred kolesarji še ciljni vzpon, kjer se bodo karte spet premešale.

50 km do cilja - Kot prvi je na Col de la Madeleine prikolesaril Davide Formolo (UAE Team Emirates). njegov naskok pred glavnino znaša 5:46 in ima virtualno še vedno rumeno majico.

🇮🇹@davideformolo est seul en tête dans le col de la Madeleine. 🏔



🇮🇹@davideformolo has taken the lead and is climbing the Col de la Madeleine. 🏔#Dauphiné pic.twitter.com/4lBVIRyfGg — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 14, 2020

58 km do cilja - Italijanski koelsar Davide Formolo (UAE Team Emirates) ima 5:56 prednosti pred glavninov, v kateri je v rumeni majici Primož Roglič. To pomeni, da je virutalno v rumenem Formolo, ki je imel pred etapo zaostanek 4:54.

63 km do cilja - Davide Formolo (UAE Team Emirates) ima povprečno hitrost 45 km/h. Na vzponu na Col de la Madeleine se je otresel Pierreja Latourja. Zdaj je sam v ospredju. Njegova prednost pred Rogličem znaša 4:40, kar pomeni, daj e blizu virtualni rumeni majici, saj v skupnem seštevku zaostaja 4:54.

67 km do cilja - kolesarji že pogledujejo proti vrhu Col de la Madeleine (HC kategorija). V ospredju je ubežna skupina razpadla. Primož Roglič za vodilnimi zaostaja dobre štiri minute.

84 km do cilja - Prednost devetih ubežnikov je 3:15, približujejo pa se vzponu na Col de la Madeleine (HC kategorija), ki bo dolg 17,3 km in ima povprečni naklon 8,3-odstotka.

🏁 75km

9️⃣🚴🏻‍♂️

Après 80 km de course, l’écart entre les échappés et le peloton approche les 4 minutes.



After 80km, the gap between the breakaway and the bunch is close to 4 minutes. #Dauphiné pic.twitter.com/PMksyzO76r — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 14, 2020

91 km do cilja - "Skozi celotno etapo sem se počutil dobro. Če damo rezultat vstran, so bili občutki dobri. In iz tega bom izhajal. Danes bomo videli, kako se bom počutil. A bomo morali biti potrpežljivi," je dejal lanskoletni zmagovalec Tour de France Egan Bernal (Team Ineos), ki je v skupnem seštevku s 16 sekundami zaostanka za Rogličem.

103 km do cilja - Ubežna skupina devetih kolesarjev ima pred skupino Primoža Rogliča dobro minuto prednosti. Med njimi je v skupnem seštevku najbližje slovenskemu kolesarju Davide Formolo (UAE Team Emirates), ki zaostaja sicer 4:54.

125 km do cilja - Kolesar Dan Martin je zaradi posledic skupinskega padca med drugo etapo zaključil nastope na dirki. Irec, ki si je ob padcu zlomil križnico, upa, da bo ko konca meseca okreval in bo lahko nastopil na dirki po Franciji.

130,5 km do cilja - Kolesarji poizkušajo s pobegi, vendar za zdaj še nobeni skupini ni uspelo pobegniti glavnini, v kateri ima rumeno majico vodilnega na dirki Primož Roglič (Jumbo-Visma).

Štart - Kolesarje čaka danes 157 kilometrov dolga etapa in novi gorski testi. Na 86. kilometru se bo namreč začel vzpon na Col de la Madeleine (17,3 kilometra in 8,3-odsotni naklon). Povzpeli se bodo na nadmorsko višino 2000 metrov, vzpon pa ima predznak ekstra kategorije (HC).

A cilj ni na vrhu. Po spustu jih čaka še ena težavnostna ovira, ki sliši na ime Saint-Martin De-Belleville. Zadnji vzpon na cilj tretje etape je dolg 14,8 kilometra, njegov povprečni naklon pa znaša šest odstotkov. Ker bodo noge že pošteno utrujene, se bo tu naredila nova selekcija med najboljšimi, obeta pa se nov razburljiv dan, ki ga bomo tudi danes pospremili na Sportalu.