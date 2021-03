Roglič dirkal z izpahnjeno ramo

Primož Roglič, ki je imel pred današnjo zadnjo, osmo etapo, na dirki Pariz−Nica od Le Plan-du-Vara do Levensa 52 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Maxom Schachmannom (BORA-Hansgrohe), je najprej padel na 25. kilometru, drugič pa približno 25 kilometrov pred ciljem. Do obeh nesreč je prišlo pri spustu.

Today's footballers should watch cycling. This man Roglic leading race falls twice off bike blood pooring from both thighs cycling like mad to get back to the front. No rolling about screaming just get up and get on with it. #cycling #ParisNice. pic.twitter.com/Nag3Z8LJDU — Gareth Phillips (@SparkyGareth) March 14, 2021

Najprej je padel na levo stran, pri tem si je raztrgal dres in močno odrgnil kožo na levem boku, drugič pa se je zgodba ponovila še na desni strani, za nameček pa ga je upočasnila še okvara kolesa.

Zadnjih 15 kilometrov je tako vozil bolj ali manj sam, brez pomoči ekipnih tovarišev, ki so pregoreli, ko so Slovencu po prvem padcu pomagali nazaj do glavnine.

Foto: A.S.O./Fabien Boukla

Kot je Roglič razkril v intervjuju po dirki, se je pri prvem padcu celo izpahnil (levo) ramo. "Kaj naj rečem? To ni bila etapa, ki smo si je želeli. Naredil sem nekaj napak," je dejal 31-letni Kisovčan, "vse sem dal od sebe, vendar na žalost nisem mogel ujeti skupine. Škoda, ampak treba je iti dalje."

Roglič je v cilju takoj čestital glavnemu tekmecu Maxu Schachmannu:

Primoz Roglic is a wonderful human being. And amazing athlete pic.twitter.com/PXNGBewgZO — José Been (@TourDeJose) March 14, 2021

Dejal je še, da med poganjanjem pedalov ni razmišljal o tem, kaj se dogaja v ospredju, ampak je vse sile usmeril v ubranitev rumene majice. Njegov moštveni kolega Steven Kruijswjik je namreč v cilju kritiziral ekipi Astane in Bore, ki sta po njegovih besedah po Rogličevem drugem padcu še dodatno stopnjevali tempo, namesto da bi ga umirili in tako pomagali vodilnemu kolesarju na dirki, da se priključi skupini.

"Razočarani smo, a svet se ne bo ustavil"

"Razmišljal sem samo o tem, kako naj čim več iztisnem iz telesa. To je glavno. Vedno gre za boj, ampak če zmagaš v boju proti samemu sebi, si naredil vse, kar si lahko. Res sem šel preko sebe, in na koncu je tako, kot je, ni več kaj dodati. Seveda smo razočarani, ampak svet se zato ne bo ustavil, in mi gremo dalje," je sporočil prvi kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Računa, da bo v nekaj dneh ali tednu nared za nove napore.

Roglič je izgubil rumeno majico skupnega zmagovalca, je pa ohranil zeleno majico najboljšega po točkah. Na podlagi fotografije je očitno, da se Roglič podelitve ni udeležil. Foto: A.S.O./Fabien Boukla

Aprila se obeta prvo merjenje moči Roglič-Pogačar

Naslednja dirka ga čaka 5. aprila v Baskiji (od 5. do 10. april), kjer se bo prvič pomeril tudi z rojakom Tadejem Pogačarjem, vodilnim na italijanski etapni dirki Tirreno−Adriatico.

Kratek komentar športnega direktorja Jumbo-Visme Grische Niermanna: Sami smo zafrknili

Sometimes you win, sometimes you lose. Congrats to @MaxSchachmann and @BORAhansgrohe. We fucked this up ourselves, nobody else to blame. pic.twitter.com/ZOm9nYQQ7k — grischa niermann (@grischaniermann) March 14, 2021

Tretji poraz v rumeni majici

Dirko Pariz−Nica je končal s tremi etapnimi zmagami in zeleno majico najboljšega po točkah, v skupnem seštevku pa je pristal na 15. mestu, več kot dve minuti za starim/novim zmagovalcem dirke.

To je za Rogliča že tretji poraz v rumeni majici. Na podoben način je lani izgubil Kriterij Dauphine (dirko je predčasno zapustil zaradi padca), še bolj pa je bolel udarec z zadnje etape francoskega Toura, kjer mu je Pogačar speljal končno zmago.

