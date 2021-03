Drama: Nizozemska "mašina" do zmage, Pogačar do udobnega vodstva

Neverjetni Nizozemec Mathieu van der Poel (Fenix-Alpecin), ki je v sezono cestnih dirk vstopil kot svetovni prvak v ciklokrosu, je zmagovalec 5. etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Tadej Pogačar je s silovitim napadom in 2. mestom v etapi ter šestimi bonifikacijskimi sekundami ubranil modro majico vodilnega in močno povečal prednost v skupnem seštevku. Pred prvim zasledovalcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) ima že več kot minuto prednosti.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je včeraj po zmagi v kraljevski etapi prevzel skupno vodstvo na dirki Tirreno-Adriatico je dan začel s 35-sekundno prednostjo pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in Sergiom Higuito (EF Education-Nippo), po današnji etapi pa je prednost močno povečal.

Pred Van Aertom ima pred jutrišnjo sprintersko etapo že minuto in 15 sekund prednosti, Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious) na 3. mestu pa zaostaja že za tri minute. Še več, 3.30 minute zaostanka si je do zdaj pridelal Egan Bernal (Ineos Grenadiers) na 4. mestu.

Van der Poel napadel že 52 km pred ciljem

Etapa, ki je bila pisana na kožo specialistom za zahtevne enodnevne preizkušnje, je postregla s pričakovanim razpletom. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki včeraj ni sodeloval v boju za najvišja mesta, saj je bil zaključni vzpon zanj pretrd oreh, ampak si je odpočil noge, je napadel 52 kilometrov pred ciljem 205-kilometrske etape od Castellalta do Castelfidarda.

Nabral si je že več minut prednosti, a je do cilja, ki je vodil prek kar 18 krajših, a strmih vzponov ohranil vsega 10 sekund naskoka pred Pogačarjem.

Another incredible performance from Tadej Pogačar on Tirreno-Adriatico Stage 5 👏🙇🏻‍♂️

🇮🇹 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/MSxx5T1nkt — Velon CC (@VelonCC) March 14, 2021

Mraz, dež in tehnične težave

Ta je večino časa vozil v selektivni skupini favoriziranih kolesarjev, v hladnem in deževnem vremenu pa je ravno ob napadu van der Poela naletel še na tehnične težave, saj se mu je snela veriga. Izgubil dobrih 20 sekund, s pomočjo moštvenega kolega pri UAE Team Emirates Davideja Formola pa je ob zmanjšanem ritmu skupine okoli Wouta Van Aerta hitro izničil zaostanek.

V ospredju je van der Poel peljal svojo dirko in zdelo se je, da tekmeci nimajo moči, da bi odgovorili na njegov napad. Van Aert je na vmesnem cilju odščipnil Pogačarju eno sekundo, v zadnjem krogu pa je 18 km pred ciljem napadel Pogačar in pustil za seboj najbližje konkurente. Van der Poel je imel takrat skoraj tri minute prednosti.

Lanski zmagovalec Toura je hitro ujel dva kolesarja pred seboj, a mu pri narekovanju ritma sprva nista pomagala, zato se je obeh hitro odkrižal in nadaljeval z napadom v želji po čim večji prednosti pred Van Aertom. Do konca je 22-letnik s Klanca pri Komendi skorajda ujel van der Poela, a bolj pomembno je dejstvo, da je Van Aertu, ki je končal na tretjem mestu, v etapi odščipnil kar 39 sekund. Ob upoštevanju dodatnih sekund pa natanko 40.

Kaj sta glavna junaka etape povedala v cilju?



Zmagovalec etape Mathieu van der Poel je priznal, da je zadnje kilometre odpeljal povsem brez energije. "Iz ekipe so mi sporočili, da se mi Pogačar približuje, vendar nisem bil sposoben niti poslušati. Samo cilj sem želel doseči in to čim hitreje. Vesel sem, da sem zmagal. Napadel sem, ker me je zeblo in ker sem se vse do zadnjih 20 kilometrov dobro počutil."



Tadej Pogačar: Ko sem videl, da Wout van Aert trpi sem skušal nabrati čim več prednosti v skupnem seštevku, a nikakor si nisem mislil, da se bom tako približal Van der Poelu. Izjemno sem zadovoljen s prednostjo, ki sem si jo nabral pred kronometrom.

Jutri ravnina, v torek še kronometer

Jutri je na sporedu ravninska etapa, kjer se bodo udarili šprinterji, v torek pa se bo dirka zaključila z ravninskim kronometrom (10,1 km). Tako Pogačar kot Van Aert sta državna prvaka v tej disciplini, a težko je pričakovati, da bi Belgijec lahko nadoknadil tako visok zaostanek.

Generalna razvrstitev po 5. etapi na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja: 1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) 22:41:41 2. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 0:01:15 3. Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) 0:03:00 4. Egan Bernal Gomez (Ineos Grenadiers) 0:03:30 5. Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) 0:03:54 6. Tim Wellens (Lotto Soudal) 0:04:30 7. João Almeida (Deceuninck-QuickStep) 0:04:42 8. Romain Bardet (Team DSM) 0:05:03 9. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) 0:05:54 10. Simon Yates (Team BikeExchange) 0:06:58

