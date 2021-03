Foto: Osebni arhiv Urške Žigart S 24-letno Urško Žigart, kolesarko in študentko prava iz Slovenske Bistrice, smo se pogovarjali o vzdušju v novem okolju, ciljih in se dotaknili razvoja ženskega kolesarstva. Žigartova je zadnjih šest sezon dirkala za slovensko profesionalno ekipo BTC City Ljubljana oziroma Alé BTC Ljubljana, jeseni pa je podpisala enoletno pogodbo z avstralsko ekipo Team BikeExchange (član moške ekipe je Luka Mezgec), kamor je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, prinesla svežo mladostniško zagnanost, nanjo pa računajo predvsem v gorskih etapah.

Team BikeExchange je poleg ekipe Trek-Segafredo edina ženska ekipa, kjer so minimalno plačo kolesark v ekipi svetovne serije izenačili z minimalno plačo kolesarjev v prokontinentalni ekipi, kar je pomemben korak k izenačitvi plač med kolesarji in kolesarkami.

Foto: Team BikeExchange

Urška, kako ste se znašli v novi sredini? Prišli ste v zelo organizirano ekipo z zelo pestro nacionalno strukturo.

Za zdaj je vse odlično, z dekleti in osebjem sem se odlično ujela, kmalu bomo tudi videli, kako funkcioniramo na dirki. Načeloma se tukaj super počutim. V ekipi je veliko Avstralk, ki so na splošno zelo sproščene in nasmejane, zato je temu primerno tudi vzdušje. Čutim, da je zato tudi pritisk manjši, kot bi sicer bil.

Trenutno smo v Belgiji na krajšem pripravljalnem taboru, kjer si ogledujemo trase prihodnjih dirk.

Kako ste sploh prišli do nove ekipe? Ste takoj zgrabili priložnost ali ste si vzeli nekaj časa za razmislek?

Pravzaprav sem bila jaz tista, ki sem rekla menedžerju, naj se pozanima, kakšne so moje možnosti v drugih klubih, saj sem si želela pogledati čez mejo, v tuje ekipe. Ekipa Michelton Scott oziroma po novem Team BikeExchange je bil že prej prvi na mojem seznamu želja, tako da smo hitro našli skupni jezik.

Foto: Osebni arhiv Urške Žigart

Zasledila sem, da ste študij prava letos postavili na stranski tir. Ali to pomeni, da boste to sezono res vse vložili v kolesarstvo?

Da, letos sem se odločila, da na fakulteti pavziram, saj moram opraviti izpit iz rimskega prava, ki je predpogoj za napredovanje v višji letnik, zanj pa je potrebno kar nekaj časa in študija, za to pa trenutno nimam časa. Letošnje leto bi res rada maksimalno izkoristila za kolesarsko kariero in čim več potegnila iz te nove izkušnje.

Kako so si v ekipi zamislili vašo vlogo? Boste njihov adut na klancih?

Za zdaj je moj program precej mešan. Na nekaterih dirkah bom predvsem pomočnica, tako kot zdaj na primer na dirkah v Belgiji. V programu imam tudi nekaj izrazito klančarskih dirk, kjer bo vse odvisno od forme naših liderk. Upam, da bom lahko tudi sama izkoristila kakšno priložnost. Predvsem pa mislim, da se lahko tukaj ogromno naučim.

Žigartova in Pogačar sta državna prvaka v kronometru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kdaj boste imeli priložnost obleči dres državne prvakinje? Kdaj vas čaka kak kronometer?

Uf, dobro vprašanje, mislim pa, da ne prav kmalu. Mislim, da v prvem delu sezone ne vozimo nobene etapne dirke, ki bi imela na koledarju tudi kronometer, tako da res ne vem. Sicer pa tudi dresa še nimam, so me pa že spraševali za detajle, kako je z motivom Triglava in barv slovenske zastave. Mislim, da z izdelavo dresa ne bi smelo biti težav, saj so v ekipi morali izdelati že več dresov državnega prvaka za Luko Mezgeca, tako da so tega že vajeni.

Je bila letošnja zima za vas precej drugačna od prejšnjih? V mislih imam obveznosti, ki jih je vaš partner Tadej Pogačar imel zaradi zmage na Dirki po Franciji.

Še bolj kot njegova zmaga je na vse skupaj vplivala pandemija. Pravzaprav ni bilo prave priložnosti oziroma si nisva upala odpotovati kam drugam, razen v Dubaj, kjer so zagotovili, da nama ne bo treba v karanteno in podobno. Vse ostalo je bilo podobno kot prejšnja leta, morda s to razliko, da je Tadej imel precej več medijskih obveznosti, a je bilo tudi tega zaradi korone malo manj, kot bi to bilo v običajnih časih.

Sicer pa sva se kar hitro začela pripravljati na novo sezono, januarja sem se udeležila ekipnih priprav blizu Valencije v Španiji.

V Parizu po Pogačarjevi zmagi na Dirki po Franciji. Foto: Getty Images

Ste v ekipi posebej razpravljali o cepljenju proti covid-19 oziroma ste že storili konkreten korak proti temu? Znano je, da so pri Pogačarjevi ekipi UAE Emirates že januarja cepili vse kolesarje oziroma vse, ki so se za ta korak odločili.

Vodstvo ekipe si to seveda želi, a se hkrati zavedajo, da je za zdaj še zelo težko priti do cepiva. Cepiva so v lasti posameznih vlad in pri UAE je razlika v tem, da je država sponzor ekipe in da so cepili že vse prebivalce Emiratov, ki so to želeli, tako da cepljenje kolesarjev ni bilo nič prioritetnega. Mislim, da se bomo na cepljenje morale prijaviti kar v svoji državi, se pa bojim, da mladi in zdravi še ne bomo prav kmalu prišli na vrsto.

Se pravi, da ne gre drugače, kot da spoštujete vse ukrepe, od razkuževanja rok, higiene kašlja, spoštovanja medosebne razdalje, mehurčkov, testiranja …

Res je. Veliko je testiranj – en test pred potovanjem, dva testa pred dirko, v avtomobilih nosimo maske, čeprav živimo v isti hiši … Še posebej smo previdni na letališčih.

Foto: Team BikeExchange

Žensko kolesarstvo letos doživlja pravi preporod. Vse več se govori in piše o tej tematiki, ljudje so pozorni na dogajanje, precej prahu je dvignila novica o velikih plačnih nesorazmerjih med kolesarji in kolesarkami ter veliki razliki med nagradnim skladom za zmagovalce in zmagovalke dirk. Kako sami gledate na to diskrepanco? Se strinjate z besedami nekaterih vidnejših kolesark, da je bolj kot višina nagrade pomembno prenašanje ženskih dirk na televiziji?

O plačah ne bi rada govorila, saj smo v ekipi dogovorjeni, da je to interna zadeva. Seveda pa spremljam debate o nagradnih skladih in prenosih dirk. Moje mnenje je, da sta obe zadevi pomembni, tako višina nagradnega sklada, ki je še kako vidna, kot tudi prenašanje dirk na televiziji, saj obe vodita k izenačitvi položaja moških in žensk.

Je pa res, da je bolj pomembno, da naše dirke predvajajo na televiziji, saj nam to zagotavlja večjo vidnost, posledično pa bo to sprožilo večje zanimanje in vlaganje sponzorjev, kar bo še dodatno vplivalo na razvoj ženskega kolesarstva.

Kar zadeva nagrade za najboljše na posameznih dirkah, so te merljiv podatek in dobro kažejo, kakšno je stanje. Seveda je ogromna razlika, če ženska dobi dva tisoč evrov, moški pa 16 tisoč evrov nagrade. Še slabše je, da na nakaterih sedemdnevnih dirkah zmagovalka dobi samo 900 evrov.

Le peščica najboljših kolesark zasluži toliko, da lahko prihrani tudi za obdobje po karieri, medtem ko večini tudi nagradni sklad pride še kako prav. Takšno je realno stanje, pri čemer večini deklet veliko pomeni že to, da sploh dobijo priložnost v ekipi.

Ustaviva se še pri današnji dirki za Veliko nagrado Oetingena v Belgiji. Ste se že seznanili s traso?

Da. Čaka nas deset krogov po 12 kilometrov, skupaj torej 120 kilometrov. Pol kroga je trasa speljana po široki cesti, drugo polovico pa po precej ožji. Čakata nas dež in veter, tlakovci, tako da pričakujem zelo pester dan. Nimam velikih pričakovanj, pomembno je le, da se z dekleti uigramo in testiramo pred glavnimi dirkami sezone, ki nas čakajo v nadaljevanju.

Foto: Team BikeExchange

Že 21. marca bom nastopila na dirki svetovne serije Trofeo Alfredo Binda v Italiji, maja pa me v Španiji čakajo bolj klančarske dirke. Ne gre sicer za dirke svetovne serije, so pa pomembne za moj napredek.

Če bom tam uspela opozoriti nase, bo to super. Kaj me čaka v drugem delu sezone, še ne vem, bo pa v ekipi verjetno veliko podrejeno olimpijskim igram. Slovenija ima v ženskem delu samo eno kvoto, tako da povabila v reprezentanco ne pričakujem.