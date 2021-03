Nancy Van der Burg, kolesarka ženske ekipe Jumbo-Visma Foto: osebni arhiv Nizozemka Nancy Van Der Burg se je poklicno že pred leti ukvarjala s kolesarstvom, a je potem v središče postavila svoje delo nutricionistke v nizozemskem moštvu Jumbo-Visma, kjer ima eno od glavnih vlog Primož Roglič, vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, ki v teh dneh testira formo na etapni dirki Pariz-Nica.

In prav Roglič je bil tisti, ki je 28-letno športnico iz Delfgauwa na jugu Nizozemske spodbudil, da vendarle še enkrat poskusi uspeti v svetu profesionalnega kolesarstva.

"Nancy, jutri greš z mano na trening"

"Res je, leta 2018 sem bila z ekipo Jumbo-Visma na višinskih pripravah v Sierra Nevadi, kjer se je Primož pripravljal na Dirko po Franciji. Tisto leto je na Touru osvojil 4. mesto. S seboj sem vzela kolo, vendar nisem imela posebnih načrtov za kolesarjenje, nakar mi je Primož nekega dejal: Nancy, jutri greš z mano na trening.

Rekla sem mu, da mu ne bom mogla slediti, ampak da se mu bom vseeno pridružila za kakšno uro ali kaj podobnega. No, na koncu sva kolesarila skoraj pet ur in nazadnje me je vprašal, zakaj sem opustila kolesarstvo, in me spodbudil, da moram poskusiti še enkrat in poskušati uresničiti svoje sanje.

Odgovorila sem, da so moje sanje, da pomagam njemu in ekipi kot nutricionistka, tako se je ta pogovor končal," se je v telefonskem pogovoru spominjala Van Der Burgova.

A le do naslednjega leta, ko se je pridružila ekipi na pripravah na Dirko po Italiji.

"Tudi takrat sem s seboj imela kolo, a sem bila še bolj zaposlena kot leto prej in na kolo niti pomislila nisem. No, čez nekaj dni me je Primož spet povabil, da se jim pridružim na treningu. Ko sem ga tisti teden opazovala, kako trdo gara za svoje sanje, sem se odločila, da tudi sama poskušam uresničiti svoje, in pri tem me je zelo podprl.

Primož Roglič trenutno dirka na etapni dirki Pariz–Nica. Foto: A.S.O./Fabien Boukla

Morda si je potihoma mislil, da bi bila boljša svetovalka za prehrano kot kolesarka, tega ne vem, upam pa, da ne (smeh, op. p.). Tudi drugi fantje v ekipi so mi bili v velik navdih. Perfekcionizem, ki ga kažejo na vsakem koraku, in garanje za dosego ciljev so naravnost izjemni. Lahko rečem, da so zame pravi navdih, in v čast mi jih je bilo opazovati od blizu," je povedala Nizozemka, ki je od januarja letos članica novoustanovljene ženske ekipe Jumbo-Visma.

Brez polovičarstva

A tokrat kot kolesarka, ne svetovalka za prehrano. "Da, izbrala sem kolesarstvo. V preteklosti sem že poskusila združevati službo in kolesarstvo, pa se ni izšlo. Pri nobeni od teh dejavnosti namreč ne moreš biti polovičarski. Ne na kolesu ne pri prehrani. In čeprav sem oboževala svoje delo, so moje prve sanje še vedno uspeti v kolesarstvu, zato se mu bom v prihodnje posvetila v celoti," je povedala.

Ko jo je lani njen agent obvestil, da Jumbo-Visma ustanavlja žensko ekipo, se je to zdelo kot nalašč. "Filozofijo ekipe poznam že od prej, tako da si ne bi mogla zamisliti boljše ponudbe. Tako sem se od januarja povsem posvečena kolesarstvu," je povedala.

Čeprav ima ženska ekipa Jumbo-Visma kontinentalni status in nima licence svetovne serije, pa bo zaradi zvezdniške zasedbe zagotovo dobila povabila na največje dirke.

Novoustanovljeni ženski ekipi Jumbo-Visma, ki ima v svojih vrstah tudi trikratno svetovno prvakinjo Marianne Vos, se je pridružila januarja letos. Tako kot moška ekipa so tudi dekleta prve skupinske priprave opravila v Alicanteju v Španiji. Foto: osebni arhiv

"Morda res nismo ekipa svetove serije na papirju, imamo pa vsekakor te ambicije. V svojih vrstah imamo Marianne Vos, eno od najboljših kolesark na svetu, tako da si lahko mislite, da imamo visoke cilje. Imamo dobro zastavljen program, vozile bomo na klasikah, na Giru, kar nekaj priložnosti bo, da se pokažemo. Vse smo zelo motivirane in si zaupamo. Čutimo tudi podporo moškega dela ekipe, poskrbljeno je za vse, imamo tudi svojo nutricionistko, kar se mi zdi zelo pomembno, saj imamo v ekipi kar nekaj mladih kolesark. Zdi se mi pomembno, da pridobijo znanje o pravilni prehrani."

Vse več zanimanja za žensko kolesarstvo

Nancy Van Der Burg se je s kolesarstvom resneje začela ukvarjati leta 2011, ko je bilo žensko kolesarstvo še v povojih. Napredek je v zadnjem desetletju izjemen, ugotavlja.

"Veliko moških ekip je dodalo še žensko ekipo, kar pomeni, da so tudi te kolesarke postale bolj profesionalne, izboljšale so se tudi fizične zmogljivosti, zato so naše dirke bolj zanimive. Dobile smo več TV-prenosov dirk, s tem pa smo postale bolj zanimive tudi za sponzorje. V zadnjih 10 letih je zanimanje za žensko kolesarstvo raslo počasi, a zdaj je res že na zelo zavidljivi ravni. Če samo pogledate ciklokros, je gledanost ženskih dirk že zdaj večja kot pri moških, kar je izjemno zanimivo.

Do lani je v javnosti veljalo mnenje, da ženske dirke niso zanimive in da se vedno končajo s skupinskim šprintom, zdaj pa vedno več ljudi ugotavlja, da smo zelo agresivne in da so naše dirke izjemno zanimive."

"Napredek na področju ženskega kolesarstva je v zadnjih desetih letih izjemen." Foto: osebni arhiv

Kampanja za izenačitev nagrad je pomembna, a bistvo je drugje

Prav v zvezi z ženskim kolesarstvom se je v zadnjih dneh odvijala zanimiva kampanja, ki je vzbudila veliko zanimanja. Eden od nizozemskih ljubiteljev kolesarstva je namreč sprožil kampanjo za izenačitev nagradnega sklada v moškem in ženskem kolesarstvu in z veliko podporo javnosti zbral skoraj 27 tisoč evrov, kar je pomenilo, da je bila nagrada na enodnevni italijanski klasiki Strade Bianche za ženske višja kot za moške.

Nancy je nad odzivom javnosti navdušena, saj je, kot pravi, to dokaz, da jih ogromno ljudi podpira in se navdušujejo nad ženskim kolesarstvom, a poudarja, da ni vzdržna rešitev. "Izenačitev nagrad za moške in ženske je seveda zelo pomembna, a še bolj pomembno je, da se izenači minimalna plača," poudarja.

Prehranske motnje v kolesarstvu so še vedno težava



Prehranske motnje so velika težava v svetu profesionalnega kolesarstva. Foto: Guliverimage/Getty Images Z Van Der Burgovo smo se pogovarjali tudi o prehranskih motnjah v svetu profesionalnega kolesarstva. Pravi, da pozdravlja idejo, da se o tem vedno več govori, tudi znotraj ekip.



Prehranske motnje so resna težava, ne gre samo za anoreksijo, gre tudi za bulimijo, ki jo je težje zaznati, in vse bolj očitno je, da je kolesarstvo šport, ki je zelo tesno povezan s telesno težo. Za nekatere kolesarje, ki so perfekcionisti, je zelo težko najti pravo ravnovesje med tem, da zaužijejo ravno pravo količino hrane in da ne izgubijo preveč teže, saj nekateri še vedno zmotno mislijo, da bodo, če bodo lažji, boljši na kolesu, kar pa žal ni res. Kolesarji morajo zaužiti ogromno hrane, a mora ta biti uravnotežena. Mislim, da se trenerji tega vedno bolj zavedajo. Težava je še vedno prisotna, je pa manj pogosta kot prej," pravi. Lahko ob pogledu na kolesarja ugotovi, ali ima težavo? "Da, lahko opaziš v očeh. Kako gleda hrano, kako jo uživa … Poleg tega je vse to zelo dobro spremljati s tabelami. V Jumbo-Vismi kolesarje spremljamo zelo natančno. Če kolesar uživa samo korenje in solato, potem je to znak za preplah. Ker sem pred leti tudi sama imela podobne težave, vem, o čem govorim. Za to imam šesti čut."

Tudi Urška Žigart (Bike Exchange) bo prihodnji konec tedna začela novo sezono. Na fotografiji je s partnerjem Tadejem Pogačarjem, oba sta lani postala državna prvaka v kronometru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Debi na isti dirki kot Žigartova

Nancy Van Der Burg bo sezono 2021 začela v soboto, 14. marca, na dirki GP Oetingen. Tam bo tudi Urška Žigart, partnerica Tadeja Pogačarja, ki bo prav tako prvič nastopila za svojo novo ekipo. Letos se je iz slovensko-italijanske ekipe Alé BTC Ljubljana preselila v avstralsko ekipo Bike Exchange.

Slovenija visoko na seznamu njenih želja

Nancy Van Der Burg Slovenije še ni obiskala, pravi pa, da je ta visoko na seznamu njenih želja.

"Zelo rada se vozim z gorskim kolesom in veliko ljudi, tudi Primož, mi je omenilo, da je za kaj takega pri vas ogromno priložnosti. Tako da imam ob koncu sezone obisk Slovenije vsekakor v svojem načrtu," še sporoča Nizozemka.