Opozoril je na težavo, o kateri se v športu javno premalo govori

31-letni italijanski kolesar Davide Cimolai je javno spregovoril o motnjah hranjenja, s katerimi se je spopadal v prvih letih svoje profesionalne kolesarske kariere, in zaradi česar je izgubil prva leta na najvišji ravni. "To je ena najpomembnejših debat v kolesarski karavani," je opozoril. Svoje izkušnje z bulimijo je predlani razkril tudi kolesar Jani Brajkovič.

Davide Cimolai: Če vam tisti, ki vas vodijo, po peturnem treningu za obrok ponudijo jabolko ali katerokoli drugo sadje, potem se morate zavedati, da je nekaj narobe. Foto: Guliverimage/Getty Images

Težave z motnjami hranjenja so prisotne v večini športnih panog, še posebej pa so izpostavljeni športi, ki so odvisni od razmerja med težo in močjo, (ultra)vzdržljivostni športi, estetski športi in panoge, ki so omejene s kategorijami teže, kamor spadajo borilni športi, je v enem od intervjujev za naš medij opozorila športna plezalka Mina Markovič, ki se je v raziskovalni nalogi med študijem biopsihologije ukvarjala z enim od segmentov motenj hranjenja in tudi motenj prehranjevanja v športu.

Športna plezaka Mina Markovič se je v svoji raziskovalni nalogi posvetila raziskovanju problematike motenj hranjenja in prehranjevanja. Foto: Vid Ponikvar Raziskave, ki jih je spremljala, kažejo, da v primeru, ko v telo vneseš 30 odstotkov manj hrane, kot je optimalna raven, se to pozna na zdravju. Zdravje pa zajema vse, od hormonskega ravnovesja, (hitrosti) metabolizma, odpornosti na bolezni do poškodb, rasti in med drugim tudi regeneracije.

"Veliko športnikov uživa manj hrane zato, da se ne bi zredili, da bi ohranjali svojo formo ali zato, ker jim to daje (lažen) občutek nadzora.

Pravzaprav pa se ne zavedajo, da jim ta samonadzor daje le lažen občutek predanosti, vlaganja in da "delajo" vse prav, medtem ko pravzaprav "mečejo svoj napredek skozi okno"," je opozorila Markovičeva.

Tratniku zdravnik ukazal, naj izgubi skoraj 10 kg

Dejstvo je, da se o tej problematiki premalo govori. Tisti, ki pa vendarle spregovorijo, to storijo šele vrsto let po tem, ko so težave že odpravili, ali pa šele po koncu kariere.

Med slovenskimi kolesarji, ki so zelo odkrito spregovorili o tej temi, je zagotovo Jan Tratnik, kolesar ekipe Bahrain Victorious, ki je zaradi motenj hranjenja (zdravnik ekipe Quickstep, za katero je dirkal v sezoni 2011, mu je ukazal, naj izgubi skoraj deset kilogramov, saj da bo tako hitrejši na vzponih) pred leti skoraj že končal kariero, nedavno pa tudi Italijan Davide Cimolai.

Kolesarju Janu Tratniku je zdravnik v nekdanji ekipi predlagal, naj izgubi 10 kilogramov. Foto: Getty Images

Cimolai: Zaradi motenj hranjenja sem izgubil prva leta svoje kariere

V pogovoru za spletno strani Bici.pro je Cimolai razkril, da se je v mlajših letih tudi sam spopadal z motnjami hranjenja, kar mu je v prvih letih preprečilo doseganje boljših rezultatov.

Davide Cimolai: Veliko kolesarjev trpi zaradi motenj hranjenja. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Veliko kolesarjev, predvsem mlajših, trpi zaradi motenj hranjenja. Na žalost starejše generacije trenerjev še vedno zagovarjajo staro miselnost glede prehrane in telesne teže, ki je sam ne podpiram," je poudaril Cimolai, član ekipe Israel Start-Up Nation, ki se ji je letos pridružil štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome.

Ekipe bi morale imeti zadostno število strokovnega kadra

"S težavo sem se spopadal pred 12 leti, ko sem postal profesionalni kolesar. Če vam tisti, ki vas vodijo, po peturnem treningu za obrok ponudijo jabolko ali katerokoli drugo sadje, potem se morate zavedati, da je nekaj narobe.

Ko postaneš profesionalec, misliš, da je edina stvar, ki šteje, to, da si lahek, ne zavedaš pa se, da lahko vsak kilogram pomeni ločnico med tem, ali boš hiter ali pa te bo to povsem ustavilo. Sam sem se tega moral naučiti na težji način," je priznal Cimolai, ki si želi, da bi bil na začetku svoje kariere obkrožen z ljudmi, ki bi jim lahko zaupal.

Če sam ne bi ugotovil, kaj se dogaja, bi zagotovo že končal kariero, pravi Cimolai. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Želel bi si, da bi takrat našel nekoga, ki bi me naučil, kako se pravilno prehranjevati. Če sam ne bi ugotovil, kaj se dogaja, bi zagotovo že končal kariero. Ekipe bi morale imeti osebje, ki bi to znalo razložiti predvsem mladim kolesarjem. V tujini zaradi tega že dosegajo lepe rezultate, medtem ko je v italijanskih ekipah na tem področju še vedno veliko nekompetentnosti," je opozoril.

Dodal je še, da je debata o motnjah hranjenja najpomembnejša debata v karavani in da pozna tako kolesarje, ki so zaradi prehranskih motenj prenehali s kolesarstvom, ali pa so zaradi omenjene težave izgubili kar nekaj let v športu.

"Eden med njimi je bil tudi moj moštveni kolega, izjemen talent, ki je potreboval kar šest let, da se je "spravil k pameti". Vprašanje je, kdo vam bo dal toliko časa," se je hipotetično vprašal Italijan.

"Sam sem zaradi tega izgubil dve ali tri leta svoje kariere, šele nato so se stvari začele spreminjati na bolje," je dejal.

Brajkovič razkril svoj boj z bulimijo

Tudi Jani Brajkovič je opozoril na prehranske težave med kolesarji. Sam se je več let spopadal z bulimijo. Foto: Peter Podobnik/Sportida V svojem blogu, ki ga je poimenoval Okostnjaki v omari, je težave z bulimijo pred časom razkril tudi kolesar Jani Brajkovič.

"V vsaki ekipi, katere član sem bil, vse od kontinentalne, prokontinentalne do svetovne serije, sem imel moštvene kolege, ki so se prav tako borili s to boleznijo ali podobnimi motnjami hranjenja. Med njimi so bili tudi kapetani ekip, 'top 3' kolesarji z največjih dirk," je zapisal Belokranjec.

Zdravniki običajno niso opazili teh težav, saj postaneš, kot je razkril, mojster prikrivanja. In tudi če vodstvo ekipe opazi, da imaš težave, jih običajno ignorira, je zapisal.

Svoje težave je po pozitivnem dopinškem testu zaradi kontaminiranega prehranskega dopolnila leta 2018 zaupal Mednarodni kolesarski zvezi (UCI).

"Zato sem posegel po nadomestku obroka, ker sem le to lahko obdržal v sebi. Žal je vseboval tudi metilheksanamin, ki ni bil naveden na deklaraciji. V tem obdobju ni bilo dneva, da ne bi jokal, preden sem sedel na kolo. Bil sem povsem obupan, in vse je bilo črno," je zapisal slovenski kolesar in dodal, da so mu pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) obljubili pomoč zdravniškega oddelka, a je do zapisa na blogu ni dočakal.

Tudi nekdanji svetovni prvak na pragu motenj hranjenja

O svojih težavah z motnjami hranjenja je v začetku lanskega leta spregovoril tudi avstralski kolesar Rohan Dennis, nekdanji dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, ki se je iz kronometrista skušal preleviti v kolesarja za tritedenske dirke, kar zahteva povsem drugačno telesno konstitucijo.