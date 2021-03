Po šokantni razliki mu je prekipelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kampanja za izenačitev nagrad v moškem in ženskem kolesarstvu

Potem ko je prejšnji teden v medijih in na družbenih omrežjih zaokrožila ilustracija nagradnega kolača za zmagovalca in zmagovalko belgijske enodnevne dirke Omloop Het Nieuwsblad, ki jasno kaže, da so nagrade za ženske bistveno nižje kot za moške, je eden od ljubiteljev kolesarstva zagnal kampanjo za izenačitev nagradnega sklada na dirki Strade Bianche (6. 3.).