Primož Roglič je dobil 7. etapo dirke Pariz−Nica, a kaj lahko bi se zgodilo, da bi čast in slava pripadla 24-letnemu švicarskemu kolesarju Ginu Mäderju. Do 20 metrov pred ciljem je bil mladenič na pragu največjega uspeha v karieri, nato pa je kot blisk švignil mimo slovenski zvezdnik Primož Roglič in pokopal njegove sanje. "Iskreno, v prvem trenutku sem bil povsem blizu joka. Rekel sem si, to je moja zmaga," je po etapi priznal Švicar iz ekipe Bahrain-Victorious.

Vsi, vključno z Ginom Mäderjem (Bahrain-Victorious), so bili včeraj prepričani, da se 24-letni Švicar bliža največjemu uspehu svoje kariere. 50 metrov pred ciljem na vrhu vzpona Valdeblore La Colmiane se je kot zadnji preživeli od 13-članske ubežne skupine še zadnjič ozrl nazaj, da s pogledom ošvrkne, kaj se dogaja v ozadju, ko je mimo kot blisk švignil najboljši kolesar lanske in predlanske sezone Primož Roglič in mu preprečil pot do etapne zmage.

Namesto etapne zmage tolažilna nagrada

Mäderju je za bojevitost in vztrajnost sicer pripadla tolažilna nagrada, nagrada za najbolj borbenega kolesarja etape, a to seveda ni blizu temu, koliko bi mu pomenila etapna zmaga na tako pomembni dirki. Kljub srce parajočemu razpletu pa je ohranil svoj smisel za humor.

Mäder je dobil vsaj tolažilno nagrado − izbran je bil za najbolj borbenega kolesarja dirke. Foto: A.S.O./Fabien Boukla

"Mislil sem, da bom dobil prehlad"

"Tako hitro me je prehitel, da sem mislim, da bom dobil prehlad," se je pošalil v cilju, nato pa se ob spominu na razplet v zadnjih metrih hitro zresnil in dejal: "Iskreno, v prvem trenutku sem bil povsem blizu joka. Rekel sem si, to je moja zmaga. Ko si 20 metrov pred ciljem in te prehiti 'letalo', si v prvem trenutku seveda jezen. A na koncu lahko rečem, da je za mano krasna izkušnja, bilo je lepo biti prav na vrhu pred zaključkom etape. Na koncu moram vseeno biti zadovoljen − Roglič je velik šampion − ampak moja prva reakcija je bila drugačna, bil sem jezen in razočaran."

Gino Mäder and Primož Roglič #ParisNice pic.twitter.com/RTZgiHb3UL — the Inner Ring (@inrng) March 13, 2021

Pozneje je na Twitterju zapisal, da se mora še malo okrepiti, nekateri od sledilcev pa so bili ob tem nejevoljni, češ da je bila včerajšnja poteza Rogliča res nepotrebna, saj bi, po mnenju mnogih, tekmecu vendarle lahko prepustil etapno zmago.

Think I need to get a bit stronger... — Gino Mäder (@maedergino) March 13, 2021

V šali je to Rogliču pred podelitvijo nagrad povedal tudi Mäder, poroča kolesarski portal Cyclingnews. "Rekel sem mu, naj me naslednjič pusti zmagati, in mi je odgovoril, da če bom šprintal, potem me mogoče bo. Tako da vem, kaj moram naslednjič narediti," se je pošalil Mäder in hkrati ovrgel namige, da bi mu Roglič moral prepustiti zmago.

"To je ena od njegovih šampionskih odlik – vedno gre na zmago. Svojim tekmecem ne podarja daril. Seveda bi raje videl, če bi mi prepustil zmago, ampak to je ena od njegovih odlik. Želim si, da bi tudi sam imel toliko energije, da bi se vsakokrat boril za zmago. Kapo dol," se je poklonil vodilnemu kolesarju jakostne lestvice UCI in dirke Pariz−Nica.

Nobody can blame Rogla for winning, of course. But c'mon guys, you have no soul if you cheered for him against Mader on that finale. Unless you're hardcore Roglic fans or Slovenians. 😅 Anyway, I'm only mad at the teams who helped Jumbo-Visma chase...epic fail! 🙈 #ParisNice — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 13, 2021

Kakorkoli, mladi Švicar, ki se je letos pridružil ekipi Bahrain-Victorious, pred tem je dirkal za ekipo NTT Pro Cycling, je z včerajšnjo predstavo vsekakor opozoril nase. Bil je del 13-članske ubežne skupine, ki se je proti koncu etape močno razredčila. Zadnjih deset kilometrov sta tempo zdržala le Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) in Neilson Powless (EF Education-Nippo), zadnjih pet kilometrov pa je Švicar v klanec grizel sam.

Roglič je včeraj odkljukal še tretjo zmago na dirki Pariz-Nica in 50. v poklicni karieri. Foto: A.S.O./Fabien Boukla

"Nisem vedel, kaj se dogaja za menoj"

"Bilo je res težko. Prvič sem se znašel v takšni situaciji. Rekel sem si, da je edino, kar moram storiti, to, da čim prej pridem do cilja, in če to pomeni, da bom tretji, za Ellisondejem in Powlessom, pa naj bo. Imel sem res lepo možnost za zmago, zato sem zadnjih 40 minut sem res vozil na vse ali nič. Nisem vedel, kaj se dogaja za menoj. Bil sem v svoji 'coni'. Nič mi ne bi pomagalo, če bi vedel, kaj se dogaja v ozadju, že tako sem dal vse od sebe."

Drugo mesto na etapi slovite dirke Pariz−Nica je za Švicarja eden najpomembnejših dosežkov v karieri. Do zdaj je bil njegov največji dosežek drugo mesto na etapi Vuelte (2020), dvakrat je bil drugi na etapi dirke Tour de l'Avenir (2018), ki velja za Tour de France za mlajše kolesarje, drugi je bil tudi v skupnem seštevku dirke Tour of Hainai (2018) in četrti na svetovnem prvenstvu v konkurenci do 23 let.

Na dirki Pariz−Nica je danes na sporedu osma, predzadnja etapa od Le Plan-Du-Vara do Levensa (92,7 km). Kolesarji bodo morali premagati tri kroge z lažjim vzponom, navkreber bo tudi zaključek. Vodilni Roglič ima pred najbližjim zasledovalcem Nemcem Maximilianom Schachmannom (Bora-hansgrohe) 52 sekund prednosti.