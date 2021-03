Kalvarija Primoža Rogliča, ki je ostal brez skupne zmage #video

Zmaga v skupnem seštevku je na koncu pripadla lanskemu zmagovalcu Maximilianu Schachmannu (Bora-Hansgrohe), etapne zmage pa se je razveselil Danec Magnus Cort (EF Education - Nippo). Drugo mesto je v zadnji etapi pripadlo domačinu Christophu Laportu (Cofidis), tretje pa Pierru Latouru (Total Direct Energie).

🇸🇮@rogla arrive avec plus de 3 minutes de retard. Il ne sera pas sur le podium de ce #ParisNice.



🇸🇮@rogla arrives over 3 minutes later. He will not be on the podium of this #ParisNice. pic.twitter.com/0ecYG5ZwSy — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021

Roglič je v cilj pripeljal z raztrganim dresom in odrgninami ter več kot tremi minutami zaostanka. 31-letni Kisovčan je prvič padel na spustu v prvem od treh krogov med Le Plan-du-Varom in Levensom. S pomočjo moštvenih kolegov se je nato le priključil glavnini, okoli 25 km pred koncem pa je znova zaostal. Naletel je na tehnične težave in nato zaradi pomanjkanja moštvenih kolegov začel izgubljati.

🇸🇮@rogla double les groupes de coureurs attardés mais il perd du temps sur le peloton. L’écart dépasse désormais les 2 minutes.



🇸🇮@rogla overtakes the groups of lagging riders but loses time on the peloton. The gap is now over 2 minutes. #ParisNice pic.twitter.com/0HEGkAHmhv — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021

V glavnini je po Rogličevih težavah, in potem ko sta odpadla še pomočnika Nizozemec Steven Kruijswijk in Novozelandec George Bennett, več ekip pritisnilo na plin in sodelovalo, da bi si privozili čim večjo prednost pred Slovencem in zahtevnim zaključkom. Ko so mimo Rogliča, ki je načet do konca dirkal na vso moč, odbrzeli avtomobili, je bilo jasno, da je zaostanek za glavnino prevelik. Roglič je dirko končal na 15. mestu.

Roglič je že na začetku etape grdo padel, a se je pobral in priključil karavani:

🟡 De retour dans le peloton, 🇸🇮@rogla porte quelques stigmates de sa chute.



🟡 Back in the peloton, 🇸🇮@rogla bears some scars from his fall. #ParisNice pic.twitter.com/geZ4ht5lVz — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021

