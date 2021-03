Rogličev moštveni kolega z zlomljenim komolcem, velik udarec za Jumbo-Vismo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški kolesar Tony Martin, član Jumbo Visme, je v peti etapi na dirki Pariz – Nica grdo padel in si poškodoval komolec. Slovenski kolesar Primož Roglič, ki je vodilni na dirki, se je prav tako znašel na tleh, a k sreči ni utrpel poškodbe. Je pa ostal brez pomembnega pomočnika pri pohodu do skupne zmage.

Proti koncu pete etape se je zgodil padec v glavnini, v kateri je Primož Roglič kolesaril v rumeni majici vodilnega. Njegov moštveni kolega Tony Martin naj bi zadel dva stebrička ob cesti. Poletel je čez kolo in trdo pristal na asfaltni podlagi.

Padel je tudi Roglič, vendar ni utrpel poškodbe in je lahko nadaljeval z vožnjo.

Nemški kolesar se je prav tako želel usesti na kolo, vendar je bila bolečina v komolcu premočna. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so naredili preiskave in ugotovili, da ima zlomljen komolec.

"Padci so del kolesarstva. Ni lepo, da smo ga izgubili. Upajmo, da bo v redu in bo kmalu nazaj z nami. Meni se k sreči ni zgodilo nič. Padel sem čez njega. Nisem mogel nič narediti. Sranje je, da je izven dirke," je dejal Roglič pred današnjo šesto etapo (na dirki je osem etap), katero je v skupnem seštevku začel s prednostjo 31 sekund pred najbližjim zasledovalcem. Glavno delo pri pohodu k novi zmagi pa bo moral opraviti v soboto, ko bo na sporedu odločilna gorska etapa.

"Tony je imel velike bolečine v komolcu. Njegova poškodba in odstop z dirke je za nas velika izguba. V naslednjih dneh bomo morali biti brez njega," je izpostavil športni direktor Jumbo Visme Grischa Niermann.

Martin je bil prav tako predviden za dirko po Baskiji med 5. in 10. aprilom, a je zdaj težko verjeti, da bo v Španiji tudi nastopil.

Nemški kolesar se je v zadnjih letih že znašel na tleh in moral predčasno zapustiti dirko. Leta 2019 je bil prav tako Rogličev pomočnik na znameniti Vuelti in moral dve etapi pred koncem zaključiti s svojim nastopom, potem ko je pri padcu utrpel poškodbe, zaradi katerih ni mogel nadaljevati dirke.