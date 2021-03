"Roglič je nor, nisem ga še videl takšnega"

Slovenski kolesar Primož Roglič trenutno kolesari na dirki Pariz–Nica in mu izvrstno kaže. Napad proti novi skupni zmagi je napovedal v sredini etapi, v kateri se je ob koncu katapultiral in se sam odpeljal do cilja.

Nica ne bo gostila cilja kolesarske dirke

Kolesarska dirka Pariz–Nica se ne bo končala v Nici, kot je to tradicionalno, so sporočili organizatorji. Razlog za to je povečanje okužb z novim koronavirusom, zaradi katerih so mestne oblasti za konec tedna spet sprejele odlok o lokalni prepovedi druženja in zadrževanja množic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Potekajo sestanki med organizatorjem in službami oblasti. Potek dirke bomo glede na ukrepe prilagodili. Vsekakor lahko zadnji dve etapi potekata zunaj zaprtega območja in za zaprtimi vrati," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.