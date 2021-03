Roglič po zmagi prevzel tudi skupno vodstvo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke Pariz – Nica. Enaintridesetletni Kisovčan je bil po 187,5 km od Chalon-sur-Saona do Chiroublesa za 12 sekund hitrejši od lanskih zmagovalcev, Nemca Maximiliana Schachmanna in Francoza Guillauma Martina. Roglič je prevzel tudi skupno vodstvo.

Z etapno zmago si je slovenski zvezdnik prislužil še deset dodatnih sekund, tri kilometre pred ciljem pa je ob napadu vzel še tri bonifikacijske sekunde. S tem ima v skupnem seštevku pred drugo polovico ene najbolj prestižnih enotedenskih dirk na svetu 35 sekund naskoka pred Schachmannom (Bora-hansgrohe) in še dve več od Američana Brandona McNultyja (UAE Team Emirates).

Švicar Stefan Bissegger, zmagovalec torkove etape in pred današnjim dnem vodilni v boju za rumeno majico, je v cilju zaostal osem minut. Težaven dan je tudi za Francozom Remijem Cavagno (Deceuninck-Quick-step), ki je kot drugi v skupnem seštevku po torkovem odličnem kronometru znova pogumno napadel in si skupaj s Špancem Luisom Leonom Sanchezom (Astana) privozil 40 sekund naskoka. Nato pa je še pred zadnjim vzponom zaradi tehničnih težav zaostal in izgubil priložnost, da bi se boril za rumeno majico.

#ParisNice 2021#ParisNiza

Etapa 4



Primoz Roglic 🇸🇮 y su ataque a 3 km de meta, nadie lo sigue nadie mas lo intenta, lo creen imposible inalcanzable!

Rogla!!!



vía @ParisNice pic.twitter.com/C73dfjDMDC — Modo Ciclismo ~ #ParisNice 🇫🇷 (@Modo_Ciclismo) March 10, 2021

Še huje se je dan zaključil za zmagovalca lanskega Gira, Britanca Taa Geoghegana Harta. Član Ineos Grenadiers je moral tako kot moštveni kolega, Avstralec Richie Porte (padel je v prvi etapi), dirko predčasno skleniti. Padel je na spustu predzadnjega vzpona.

Roglič napadel v zadnjih štirih kilometrih

V ospredju je Roglič nekoliko presenetljivo napadel v zadnjih štirih kilometrih ne ravno najbolj zahtevnega vzpona na Chiroubles in na vmesnem sprintu pridobil tri sekunde, nato pa je nadaljeval napad in si hitro privozil neulovljivo prednost pred tekmeci, ki so se spogledovali v ozadju. Šele v zadnjih dveh kilometrih so se vrstili napadi ostalih favoritov, ki so zaostanek za Slovencem zmanjšali z 20 na 12 sekund v cilju današnje etape.

Vseeno pa je Kisovčan pokazal, da kani nadaljevati izjemno serijo rezultatov na enotedenskih dirkah. V zadnjih dveh sezonah je namreč dobil šest od osmih večdnevnih preizkušenj, vmes pa je dobil še enega od spomenikov kolesarske sezone, Liege - Bastogne - Liege. Ravno to dirko je novinar v prvi izjavi uporabil kot primerjavo za današnjo zahtevno etapo z več kot 3500 višinskimi metri.

Primož Roglič je napadel v zadnjih kilometrih. Foto: A.S.O./Fabien Boukla

"Zadovoljen sem z rezultatom, že včeraj sem bil dober in dokazal, da smo dobro delali čez zimo. Lepo je in vesel sem, da smo dosegli dve etapni zmagi za ekipo na današnji dan," je 31-letni Kisovčan takoj po koncu dirke že poznal razplet prve etape druge dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri je slavil njegov moštveni kolega Wout Van Aert.

Cilj pripeljati rumeno majico do konca v Nico

Roglič je po etapi dejal, da je cilj rumeno majico vodilnega nositi po koncu dirke v Nici. "To je bil zahteven dan in zaradi tega nekaj zame. Imel sem močne noge in lahko dokončal delo. Cilj je pripeljati rumeno majico do konca v Nico. Tukaj imamo močno ekipo in optimistično pričakujemo nadaljevanje dirke. Dali bomo vse od sebe in videli, kaj nam bo to prineslo," je še dodal 31-letnik. To je bila že njegova 48. zmaga v profesionalni karieri. Veliki jubilej 50 zmag utegne slaviti že na dirki proti soncu.

V četrtek bo na vrsti peta od osmih etap od Vienna do Bollena (200,2 km). Gre pa za pretežno ravninsko etapo in novo priložnost za najboljše sprinterje na dirki proti soncu. Favoriti bodo na svoj račun znova prišli v nadaljevanju preizkušnje, ki se bo končala v nedeljo.

Skupna razvrstitev:

Preberite še: