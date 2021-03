Pogačar si želi to, kar je uspelo Rogliču #video

Kolesja Tadeja Pogačarja na uvodu sezone so se zavrtela v pravo smer. Osvojil je UAE Tour, se preizkusil na italijanski klasiki, zdaj pa pot do osrednjega vrhunca Dirke po Franciji nadaljuje po italijanskih cestah. A še pred Tour de Franceom bi rad spomladi med drugim osvojil prav posebno dirko.

Vsega 22-letni slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je odločno vstopil v novo tekmovalno obdobje, ki zanj prinaša nove izzive, preizkušnje. Čeprav je lani spadal v širši krog favoritov za zmago na sloviti dirki Tour de France, se ni pričakovalo, da bi jo lahko končal povsem na vrhu. Presenetil je tako sebe, kakor tudi poznavalce kolesarstva.

Dokazal je, da izjemno hitro napreduje. Zaveda se, da se bo moral izpopolnjevati tudi v bodoče, če bo želel ohraniti status med najboljšimi. "Izboljšujem se. Malenkostno sem se, a ne tako kot pretekla leta. Še vedno napredujem. Na dirkah bomo nato videli, če sem napredoval. Trenutno so moje noge kar dobre," poudarja Pogačar.

V Italiji poseben test

Po zmagi na dirki UAE tour in sedmem mestu na italijanski klasiki Strade Bianche je čas za novo preizkušnjo, ki bo najzahtevnejša na uvodu tekmovalnega leta. Na dirki Tirreno-Adriatico, ki jo je leta 2019 osvojil Primož Roglič, bo dobil nove odgovore: "V dobri formi sem prišel na dirko. Po Strade se počutim dobro. Upam, da bom prišel do dobrega rezultata. Skušali bomo zmagati. Vse se lahko zgodi. V ekipi imamo za to dirko kakovostne kolesarje. Konkurenca je kar huda. Smo že navajeni tega. Na to se ne oziramo preveč. Dirka je težka. Težki etapi sta četrta in peta. Tisti sta najtežji. Tam se bodo delale razlike. Na vse smo pripravljeni."

V tej sezoni že ima eno zmago. Osvojil je UAE Tour. Foto: Guliverimage Po sedmih etapah, v zadnji bo 10,1 kilometra dolg kronometer, bo znano, kdo bo osrednji junak dirke na italijanskih tleh. Pogačar večdnevne preizkušnje v Italiji še ni vozil, za naslednjo leto pa ne izključuje nastopa na Giru. Zaveda se, da so ceste ožje kot v Združenih arabskih emiratih, zato bo iz tega vidika težje. Tudi konkurenca bo prava za nov preizkus moči. Simon Yates je že bil z njim bitko po UAE, ob njem bodo nastopili še Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), Mikel Landa (Bahrain Victorius), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (Team DSM), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Wout van Aert (Jumbo-Visma) ...

"Kronometer na Touru se lahko pozabi in misli na ostale"

Med tistimi osrednjimi zvezdniki ne bo Richarda Carapaza in Primoža Rogliča, s katerim je Pogačar bil bitko za skupno zmago na lanskem Touru. Uspeh na Touru mu je prinesel več sponzorskih obveznosti, prav tako medijskih, več pa je tudi pritiska nanj, saj je zdaj on tisti, ki ga bodo tekmeci napadali. A poudarja, da zaradi tega ne čuti dodatnega pritiska: "Ve se, koliko smo dobri. Pričakuje se več kot lani. Težko je več doseči, kot smo že. Glava je zbrana. Umirjen sem kot vsako leto. Vse dirke, na katere se pripravljam, skušam odvoziti po najboljših močeh. Če je poraz, se ne obremenjujem preveč."

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

V javnosti so se pojavile govorice, da so se pri Rogličevi ekipi podrobno dotaknili in analizirali njegovo vožnjo na kronometru, ki mu je prinesla zmago na Dirki po Franciji: "Verjetno jih pri Jumbo-Vismi malce skrbi tisti zadnji kronometer. Mislim, da je to že zgodovina in se osredotočamo na naslednje kronometre in dirke, ki so povsem drugačne od takratnega. Lahko rečem, da se ga pozabi in se misli na ostale."

Kot Roglič bi rad osvojil klasiko

Pri UAE Emirates verjamejo v slovenskega čudežnega dečka, da se bodo z njim še velikokrat veselili v prihodnosti. Tudi na največjih dirkah. Zato so z njim podpisali pogodbo vse do leta 2026. Takšna dolžina je novost v kolesarstvu, zlasti pri zvezdnikih njegovega kova: "Zame je dobro, tudi za ekipo. Dobro se počutim tu. Zaupam ekipi, ona vame. Zame je bolj udobno, če imam več prostora med leti. Da ni hitenja."

Krstno je nastopil na Strade Bianche in bil sedmi. Foto: Guliverimage/Getty Images

Čeprav je osrednji cilj sezone Tour de France in jasno olimpijske igre, bi se rad veselil tudi na kakšni od pomladanskih pomembnih dirk. In na kateri bi najraje zmagal? "Zagotovo bi med enodnevnimi dirkami rad zmagal Liege-Bastogne-Liege, ker je spomenik in ena najlepših dirk," je Pogačar izrazil željo, da bi rad osvojil belgijsko klasiko, ki je lani pripadla Rogliču, sam pa jo je zaključil na tretjem mestu.