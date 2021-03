Švicar pripravil presenečenje, Roglič blizu vrha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

22-letni Švicar Stefan Bissegger iz ekipe EF Education-Nippo (17:34) je presenetljivi zmagovalec 3. kronometrske etape na dirki Pariz-Nica in novi vodilni. Edini Slovenec na dirki in glavni favorit za končno zmago Primož Roglič (Jumbo-Visma) je postavil 3. čas (17:40), tretji pa je tudi v skupnem seštevku. Do rumene majice ga loči šest sekund.