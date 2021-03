Nizozemec odpihnil konkurenco, Roglič suveren

Avstralec Matthews je na podlagi petih bonus sekund ter štirih bonus sekund na cilju oblekel rumeno majico vodilnega na dirki. Avstralec se je na tretjem mestu uvrstil pred danes petim Ircem Samom Bennettom, ki je dobil nedeljsko uvodno etapo.

Ciljni šprint:

🏁 🇳🇱@ceesbol1995 l’emporte au sprint à Amilly et 🇦🇺@blingmatthews s’empare du @MaillotJauneLCL.

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



🏁 🇳🇱@ceesbol1995 claims the win in Amilly and 🇦🇺@blingmatthews takes the @MaillotJauneLCL.

⏪Relive the last kilometre.#ParisNice pic.twitter.com/WIoPepYA1l