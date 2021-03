Sprinterski obračun Ircu, Roglič varno v cilju

S 166-kilometrsko hribovito etapo z startom in ciljem v mestecu Saint Cry l'Ecole se je začela letošnja kolesarska dirka Pariz – Nica. Za prvo etapno zmago so obračunali sprinterji, najmočnejši med temi pa je bil Irec Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep). Favoriti za skupno zmago se danes niso izpostavljali, v cilj je varno prispel tudi edini Slovenec na dirki Primož Roglič (Jumbo VIsma). Zasavec je bil 45.

Sam Bennett je v ciljnem sprintu premagal Francoza Arnauda Demareja (Grupama FDJ) in Danca Madsa Pedersena (Trek Segafredo). Roglič je ciljno črto prečkal v glavnini na 45. mestu.

"Fantje so fantastično opravili svoje delo. V zadnjih 15 kilometrih smo bili na teh ravnih cestah kar nekako zaprti, zato je bil sam finiš zelo kaotičen. Zadnjih 500 metrov tukaj je ravnih in zelo varljivih in ekipa me je pripeljala v res dober položaj za napad," pa se je zmagovalec za svoj uspeh v cilju zahvalil tudi sotekmovalcem v ekipi.

Bennett je za zmago izkoristil zavetrje, ki mu ga je nehote ponudil nemški sprinter Pascal Ackermann, ki je na koncu osvojil šesto mesto. Zelo močno je bilo v finišu moštvo Groupama-FDJ, a Demare ni imel dovolj svežih nog za zmago.

Bennett je dvema etapnima zmagama na dirki po Združenih arabskih emiratih dodal še zmago na današnji uvodni etapi in potrdil dobro formo v uvodu v leto 2021. Po Stevenu Rocheju (1990) in 31 letih je postal prvi Irec, ki je oblekel majico vodilnega na tej dirki.

Prvo etapo letošnje dirke "proti soncu" so sicer zaznamovali številni padci, avstralski veteran Richie Porte (Ineos Grenadiers) je po svojem že zaključil z dirko, do padca pa je prišlo tudi v zadnjem kilometru etape.

Victime d’une chute, 🇦🇺@richie_porte semble avoir du mal à repartir mais il remonte en selle.



After crashing, 🇦🇺@richie_porte seems to suffer but he’s getting back on the bike. #ParisNice pic.twitter.com/CPkzEgXoTC — Paris-Nice (@ParisNice) March 7, 2021

Jutri bo na sporedu druga, 188-kilometrska etapa od Oinvilla Sur Montcienta do Amillyja, ki bo imela še manj klancev kot prva, za zmago pa bodo spet obračunali sprinterji.

Pariz – Nica, izidi prve etape: 1. Sam Bennett (Irs) Deceuninck-QuickStep 3;51:38 2. Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 3. Mads Pedersen (Dan) Trek-Segafredo 4. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 5. Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 6. Pascal Ackermann (Nem) Bora-Hansgrohe 7. Phil Bauhaus (Nem) Bahrain Victorious 8. Christophe Laporte (Fra) Cofidis 9. André Greipel (Nem) Israel Start-Up Nation 10. Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation … 45. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma isti čas

