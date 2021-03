Dirka Pariz-Nica (7. do 14. 3.), ki velja za eno najtežjih etapnih dirk na koledarju, ponuja vse, od posamičnega ravninskega kronometra (14 km), ki bo na sporedu v torek, treh šprinterskih etap in štirih za hribolazce, od tega se bosta dve končali s ciljem na vzponu.

Največji užitek za hribolazce in hkrati najtežji izziv za šprinterje prinaša sedma kraljevska etapa s številnimi vzponi in zaključkom na Valdeblore la Colmiane (16 km vzpona, 6-odstotni naklon).

Profil sedme, kraljevske etape:

Zaključni vzpon v 7. etapi:

Na 79. Izvedbi dirke "Proti sonci", ki jo organizira ista agencija kot Tour, agencija A.S.O., bodo 31-letnega Primoža Rogliča podpirali Steven Kruijswijk, državni prvak Nove Zelandije George Bennett, novinec v ekipi Sam Oomen, Lennard Hofstede, Tony Martin in Jos van Emden.

Za Rogliča, ki se je pred dirko pripravljal na Tenerifih, bo to uvod v sezono, ki zanj prinaša dva glavna poudarka – Tour de France in olimpijske igre. Med zadnjo etapo Toura in cestno dirko na Japonskem je samo šest dni razmaka.

Kot je povedal za spletno stran ekipe komaj čaka, da se kolesje spet zavrti. "Na začetku sezone je vedno v ospredju to, da vidimo, kako stvari delujejo. Všeč mi je novo kolo (pri JV so kolesa znamke Bianchi zamenjali za Cervélo), tudi disk zavore so korak naprej. Zaupam ekipi. Ko sem videl, kako dobro so vozili na Dirki po Združenih arabskih emiratih, sem komaj čakal na začetek sezone," je nestrpen Zasavec, ki sporoča, da si na prihodnjih dirkah želi biti najboljša verzija samega sebe.

Favorit številka ena

Roglič sodi v najožji krog favoritov za skupno zmago, košček zmagoslavja pa se bodo trudili odščipniti še lanski zmagovalec Dirke po Italiji Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in njegov tekmec na lanskem Giru, Avstralec Jai Hindley (DSM), Francozi pa najbolj računajo na Davida Gauduja (FDJ), Warrena Barguila (Arkéa Samsic), Guillaumea Martina (Cofidis) in Pierrea Latoura (Total Direct Energie). Skupno zmago bo branil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

💛 J-2 avant #ParisNice...



☀ Ils sont nombreux à vouloir briller sur la Course au Soleil !



💛 2 days remain before #ParisNice...



☀ Several riders are waiting to shine on the Race to the Sun! pic.twitter.com/wFToO868x1 — Paris-Nice (@ParisNice) March 5, 2021

Dirka se danes začenja z ravninsko, 166-kilometrsko etapo v pariškem predmestju St-Cyr-L’École, kjer bodo svoje mišice razkazovali predvsem šprinterji. Na štartni listi jih je kar precej, tudi domačin Arnaud Demare (FDJ), Michael Matthews (BikeExchange), Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step), Pascal Ackermann (BORA), …

Profil 1. etape:

