Nizozemski as premočan za vse, odlična predstava Tadeja Pogačarja

26-letni nizozemski as van der Poel je tako prvič osvojil še Strade Bianche, dirko, ki je v koledarju svetovne serije šele od leta 2007, njegovim silovitim pospeškom v zaključku dirke nista bila kos niti svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), niti zmagovalec Toura leta 2019, Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Dobro se je vse do zadnjih kilometrov držal tudi lanski zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar, ki je imel na dirki z enajstimi makadamskimi odseki tudi nekaj težav – kakšnih 70 kilometrov pred ciljem je bil udeležen v padcu trojice kolesarjev, a se ni poškodoval, le zaradi predrte zračnice, je nekaj časa izgubil in moral nato loviti glavnino -, pa mu je v zadnjih desetih kilometrih zmanjkalo moči.

Pogačar je ob še enem velikem favoritu, Belgijcu Woutu van Aertu, moštvenem kolegu Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi, zaostal za vodilno trojico in se moral na koncu zadovoljiti s sedmim mestom. S tem je tudi izboljšal lansko 13. mesto s te dirke po Toskani.

To je bil najboljši slovenski izid, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak (vsi Bahrain Victorius) in Jan Polanc (UAE Emirates) so 184-kilometrsko preizkušnjo namreč končali v ozadju.

Pred moško dirko so svoje na nekoliko krajši, 136-kilometrski, a prav tako zahtevni trasi opravile profesionalne kolesarke. Zmagala je Nizozemka Chantal van den Broek-Blaak, tekmovalka ekipe SD Worx, ki si je priborila sedem sekund prednosti pred Italijanko Eliso Longo-Borgini, še dve sekundi več pa je znašal zaostanek njene rojakinje Anne van der Breggen na tretjem mestu.

♀️ Strade Bianche Women Elite @eolo_it 📽️ L'ultimo magico chilometro di @ChantalBlaak a Siena. 📽️ The final kilometre of @ChantalBlaak magical win in Siena. 🇳🇱Gefeliciteerd Chantal! #StradeBianche pic.twitter.com/tVLWAUUExS

Slovenski predstavnici nista bili uspešni, Špela Kern (Massi-Tactic Women) je zasedla 54. (+7:12), Eugenija Bujak (Ale BTC Ljubljana) pa 64. mesto (+8:22). Od tekmovalk ljubljanske ekipe Ale BTC je bila sicer najboljša Španka Mavi Garcia na 13. mestu.

Strade Bianche 2021, potek dirke:

Cilj: Nizozemski specialist za ciklokros Mathieu van der Poel je zmagovalec letošnje dirke Strade Bianche, v zadnjih 400 metrih je s silovitim napadom strl še odpor Francoza Juliamna Alaphilippa in Kolumbijca Egana Bernala, ki sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom, že prej pa se je otresel Belgijca Wouta van Aerta, danes četrtega, ter Tadeja Pogačarja, Toma Pidcocka in Michaela Gogla. Trojica se je v sprintu udarila za peto mesto, to je zasedel Pidcock, Gogl je bil šesti in Pogačar sedmi.

3 km do cilja: vodilna trojica bo obračunala za prestižno zmago, Pogačar, Van Aert, Pidcock in Gogl so predaleč.

10 km do cilja: van der Poelu in Alaphilippu se je pridružil še Egan Bernal.

12 km do cilja: na zadnjem makadamskem odseku je izjemno pospešil van der Poel, sledil mu je lahko le Alaphilippe, preodtali, tudi Tadej Pogačar, so zaostali nekaj deset metrov.

18 km do cilja: Van Aert in Pidcock sta na desetem makadamskem sektorju ujela vodilno skupino. Raztrgana Fuglsangova skupina povečuje zaostanek in se danes, kot kaže, ne bo vmešala v boj za zmago.

20 km do cilja: na kratkem devetem makadamskem sektorju je napadel Alaphilippe, njegovemu tempu so zlahka sledili Pogačar, van der Poel, Bernal in Gogl, Van Aerta in Pidcocka pa so se vsaj začasno otresli. Belgijec in Anglež zdaj lovita vodilne. Skupina s Fuglasngom je medtem popustila in zaostaja že 50 sekund.

♂️ Strade Bianche @eolo_it



❗️ Adesso! Colle Pinzuto. Un punto chiave: 2,4 km con punti al 15%.



❗️ Now! Colle Pinzuto. Key moment: 2.4 km in length, with gradients topping out at 15%.#StradeBianche pic.twitter.com/NSEEqDLJRW — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2021

30 km do cilja: zatišje pred viharjem, bi lahko ocenili trenutno stanje na dirki. V vodstvu vztraja sedmerica favoritov, med njimi tudi Pogačar, sledi jim skupina s Fuglasangom, Pellom Bilbaom in Timom Wellensom, ki pa se ji ne mudi ujeti vodilnih. Že nekaj kilometrov, vse od zadnjega makadamskega odseka, zasledovalci zaostajajo od deset do 20 sekund za vodilnimi.

43 km do cilja: vodilna osmerica, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Egan Bernal (Ineos), Tom Pidcock (Ineos), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Michael Gogl (Qhubeka-Assos) in naš Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) na najzahtevnejšem makadamskem odseku dirke vozi 23 sekund pred zasledovalci.

"Všeč so mi enodnevne dirke, še posebej očarljiva Strade Bianche. Tukaj vsako leto uživam, to je ena mojih najljubših dirk, na katero se bom še vračal," je pred dirko povedal Pogačar.

47 km do cilja: Alaphilippe je z napadom kakšnih 50 kilometrov pred ciljem naredil še dodatno selekcijo, zdaj svetovni prvak vozi v vodilni skupini favoritov, ob Van Aertu, van der Poelu in še nekaterimi asi, v tej elitni skupini pa vztraja tudi lanski šampion francoske pentlje Pogačar. Greg Van Avermaet je popustil, prehitela ga je tudi skupinica z Jakobom Fuglasngom.

A shot of the #StradeBianche bunch before it got split, leaving eight riders, including @alafpolak1, at the front with 44 kilometers remaining. pic.twitter.com/6OluO5zadl — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 6, 2021

55 km do cilja: v ospredju se zdaj vozi večja skupina kolesarjev z Gregom Van Avermaetom, Kasperjem Asgreenom in tudi Pogačarjevim moštvenim kolegom Davidejem Formolom. Vodilni imajo le kakšnih 15 sekund prednosti pred skupino favoritov z Van Aertom, van der Poelom, Juliankm Alaphilippom, teh pa se drži tudi Pogačar.

64 km do cilja: v vodstvu se zdaj vozijo Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Gonzalo Serrano (Movistar) in Andreas Kron (Lotto Soudal), a le 19 sekund pred glavnino. V tej spet vozi tudi Pogačar in se počasi prebija v ospredje, kjer so se ustalili favoriti.

67 km do cilja: kolesarji so na makadamskem odseku San Martino di Grania in številni so imeli težave s predrtimi pnevmatikami, med osmoljenci, ki so morali ob cesti počakati na pomoč mehanikov, smo opazili tudi našega aduta Tadeja Pogačarja (UAE Emirates). Upamo, da ne bo izgubil preveč časa.

70 km do cilja: Ubežnikom sta se uspela priključiti še Rudy Molard (Groupama-FDJ) in Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert), sedmerica zdaj kolesari le še slabih 30 sekund pred glavnino, v tej pa glavni favoriti za končno zmago še varčujejo z močmi. Na čelu glavnine se sicer vozita zagrizena rivala še iz ciklokrosa, Rogličev moštveni kolega, Belgijec Wout Van Aert in Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

80 km do cilja: V ospredju so ostali le še Petilli, Walsleben, Ledanois, Van der Sande in Zoccarato, ohranjajo še dobro minuto prednosti pred glavnino.

100 km do cilja: Ubežniki so imeli že slabe štiri minute prednosti pred glavnino, a je ta nato dvignila tempo ter zaostanek zmanjšala na manj kot minuto.

Takoj po startu so se začeli napadi, po dobrih 30 kilometrih poskusov se je uspelo odlepiti trojici Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix), Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic) in Simone Bevilacqua (Vini Zabù), kakšnih 20 kilometrov kasneje sta jo ujela še Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) in Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF). Kmalu zatem sta se jim pridružila še Tosh van der Sande (Lotto Soudal) in Filippo Tagliani (Androni-Sidermec).

Start: ob 11.40 se je začela letošnja enodnevna dirka Strade Bianchi, kolesarji so se iz Siene podali na 184-kilometrsko pot do cilja, ki bo prav tako v Sieni.