Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je 5. etapo začel kot vodilni na dirki Pariz–Nica, po padcu 85 kilometrov pred ciljem, pa je zaradi slabega počutja moštvenemu kolegu Matteu Jorgensonu prižgal zeleno luč, da sam skuša doseči etapno zmago in se preseliti na mesto vodilnega. Američan sicer v etapi ni zmagal (to je uspelo Lennyju Martinezu), je pa prevzel vodstvo v generalni razvrstitvi in ima zdaj 22 sekund prednosti pred Vingegaardom, 36 sekund pred Florianom Lipowitzem (Red Bull - BORA - hansgrohe) in 40 sekund pred Joãojom Almeido (UAE Team Emirates - XRG).

🇫🇷 #ParisNice



Jonas Vingegaard has sustained a contusion of the hand after a crash in Paris-Nice. Our medical staff will decide tomorrow if he is fit enough to continue the race. pic.twitter.com/dnq22Xptck — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 13, 2025

Kot je Jorgenson po dirki razkril v izjavi za organizatorja, mu je Jonas zaupal, da se boji, da misli, da ima zlomljeno roko. "Videti je bilo zelo boleče. Jonas je s težavo držal krmilo in komaj zaviral."

Svoj pogled na situacijo je delil še en Vingegaardov moštveni kolega Victor Campenaerts. "Pravzaprav ne vem, kaj se je zgodilo. Na polovici etape je Jonas padel na obraz. Poškodoval si je tudi roko in ni mogel več uporabljati leve zavore."

Jonas Vingegaard told Matteo Jorgenson he thought his hand was possibly broken and he had a hard time braking and holding the bars. #ParisNice pic.twitter.com/u2xbAcTWs8 — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) March 13, 2025

Belgijec je povedal še, da je Vingegaard čutil hude bolečine, sam pa je z njim ostal vse do ciljnega zelo strmega vzpona, kjer so nakloni dosegli celo 18 odstotkov. "Odločili smo se, da se izognemo stresu in se na vzponu skušamo premakniti čim bolj v ospredje, kar seveda ni idealno, saj izgubiš veliko moči. Škodo glede časovnega zaostanka nam je sicer uspelo omejiti, zdaj upamo le, da padec ni povzročil prevelike škode," si želi Campenaerts. Razkril je še, da je Jonas med dirko tožil zaradi vrtoglavice, Campenaerts pa je opazil tudi, da ni bil povsem pri sebi.

Iz ekipe so pozno zvečer sporočili, da je pri Vingegaardu prišlo do hudega udarca v roko, k sreči pa ni utrpel zlomov. Zdravniška služba ekipe Visma | Lease a Bike se bo jutri odločila, ali bo dirko nadaljeval.

