Pogačar že na prvi dirki sezone do zmage: Upravičili smo vlogo favorita

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je že na prvi dirki sezone slavil veliko zmago. Član UAE Team Emirates je dobil prvo preizkušnjo svetovne serije na dirki po Združenih arabskih emiratih in s tem upravičil vlogo izrazitega favorita. Za ekipo, ki prihaja iz te države, je to velika zmaga, poudarja 22-letni kolesar.

"Nekako smo upravičili vlogo favorita. To je naša domača dirka in to je bil naš cilj. Kar dobro smo bili pripravljeni in na koncu vse skupaj super izpeljali," je dejal v izjavi za svoje moštvo.

Letos s še močnejšo ekipo

V vsaki od sedmih etap je bil na pravem mestu ob pravem času ter izkoristil močan bočni veter v prvi etapi, dobre noge v kronometru ter se izkazal tudi na gorskih ciljih, ki ostajajo njegov as v rokavu. Prva dirka sezone je tako minila brez večjih težav, zasluge za to pa ima tudi močna ekipa okoli mladega slovenskega zvezdnika.

"Uvod je bil res dober. Super ekipa je bila okoli mene, imeli smo se 'fajn' in delali to, kar je treba. Vse smo opravili profesionalno. Rafal Majka, novinec, je res super fant, super oseba in kolesar. Dobro je, da ga imamo v ekipi s tako dobrimi nogami. Ponosen sem na našo ekipo, opravili smo dobro delo in zmagali," je ekipo pohvalil kolesar s Klanca pri Komendi.

V zadnji etapi z lepo športno potezo

Zadnja etapa je bila kljub ravnemu profilu zelo zahtevna, pravi. Spopadel se je z močnim bočnim vetrom v delu etape ter bil blizu grdemu padcu, ki je skoraj odnesel njegovega najbližjega zasledovalca Britanca Adama Yatesa (Ineos Grenadiers).

"To je v naši naravi, da se ustavimo in počakamo, saj je šlo za grd padec," je športno priznal 22-letnik. "Nervozen sem bil v bočnem vetru, a bil vselej v dobrem položaju zaradi pomoči moštvenih kolegov. Na koncu se nam ni izšlo, da bi ostali spredaj do cilja, ampak je vseeno v redu," je še dogajanje zadnji dan dirke po ZAE ocenil Pogačar.

Nadaljevanje v Italiji

Zdaj ga skupaj z ekipo čaka odhod v Evropo na naslednje dirke. Premora zanj ne bo, saj bo nastopal že v Italiji v prihodnjih dveh tednih. Najprej bo dirkal po prašnih makadamskih cestah v Toskani na Strade Bianche (6. marec), nato pa sledi še dirka od Tirenskega do Jadranskega morja (10. - 16. marec).

"Malce drugačno vreme bo kot v ZAE. Upamo pa na podobno formo, kot je bila tukaj. Dali bomo vse od sebe in videli, kaj nam bo prinesel naslednji teden z dirkami v Evropi. Nikoli ne veš, kaj bo v prihodnosti. Dal bom vse od sebe na naslednjih dirkah in upam, da bom tako dobro pripravljen ostal čim dlje," je o programu dirk in prihodnosti dejal Pogačar.

Na dirki po ZAE je postal drugi Slovenec s skupno zmago, potem ko je pred dvema letoma na prvi izdaji preizkušnje po njeni združitvi slavil Primož Roglič (Jumbo-Visma).

Preberite še: