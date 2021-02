Tadeju Pogačarju je uspelo! Yates dirko končal okrvavljen.

V skupnem seštevku je Tadej Pogačar za 35 sekund ugnal Britanca Adama Yatesa (Ineos Grenadiers) in Portugalca Joaa Almeido (Deceuninck-Quick-step) za 1:02 minute.

Doslej je bil 22-letnik s Klanca pri Komendi najboljši na večdnevnih dirkah po Algarveju (2019), Kaliforniji (2019), Valencii (2020) in lanski dirki po Franciji. Skupaj ima 19 zmag.

"To je ena naših največjih zmag in komaj čakam, da se vrnem"

"To je res velika zmaga. Dirka po ZAE je prvi večji cilj sezone, obenem pa gre za domačo dirko ekipe, kar ji daje še večjo vrednost. Sem zelo vesel. Moštvo je skozi celotno dirko opravilo odličen posel, na koncu pa smo slavili. To je ena naših največjih zmag in komaj čakam, da se vrnem," je takoj po prvi zmagi v sezoni dejal Pogačar.

Pogačar je zmago na domači dirki svoje ekipe UAE Team Emirates začel tlakovati že v prvi etapi, ko je z manjšo skupino še 22 kolesarjev razbil glavnino in jo za sabo pustil za več kot osem minut. Tako je v boju za skupno zmago ostala le še peščica favoritov.

Večji padec, v katerega je bil vpleten Yates ...

Nadaljeval je z odličnim kronometrom v drugi ter etapno zmago v gorski tretji etapi. Z Yatesom sta na Džabel Hafit uprizorila simultanko in se odlepila od ostalih tekmecev v boju za skupno zmago. Prednost je zadržal tudi po drugi gorski etapi, desetsekundna kazen po šesti etapi zaradi potiskanja kolesarja v zaključku, pa Pogačarja ni zmedla pred zadnjo etapo.

V njej je sprva prišlo do zmanjšanja glavnine zaradi bočnega vetra, a je večja skupina kolesarjev po 25 km zahtevne vožnje vendarle priključila vodilnim skupini. V njej je bil ves čas tudi Pogačar. Kasneje je v glavnini prišlo do večjega padca, v katerega je bil vpleten Yates, ustaviti pa se je moral tudi Pogačar, saj je pred njim padel njegov moštveni kolega in rojak Jan Polanc. Britanec jo je odnesel z okrvavljeno brado, Polanc je prav tako lahko nadaljeval, glavnina pa je upočasnila in udeležene v padcu športno počakala.

Caída muy aparatoss de Adam Yates. Aparentemente se queda en un susto, pero se queda rezagado del pelotón para curarse las heridas pic.twitter.com/aSH4EoafWf — Demarraje (@demarrajeweb) February 27, 2021

Zadnja etapa je postregla s ciljnim sprintom glavnine, v katerem je bil tokrat najhitrejši Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), ki je ugnal Irca Sama Bennetta (Deceuninck-Quick-step). Proste roke je imel danes v zaključku tudi Luka Mezgec (Team BikeExchange), ki je kot najboljši Slovenec zasedel osmo mesto.

"Sem smo prišli, da bi osvojili kakšno etapo. Danes je bila za kaj takega zadnja priložnost, zato sem bil pod pritiskom. Ekipa je opravila sijajno delo, v zaključku pa sem moral samo dodati piko na i. Videl sem Bennetta po desni strani in moral sem se potruditi, da sem švignil mimo njega z veliko hitrostjo. Za to sezono imam velike načrte in dobro je začeti z zmago," je po 47. zmagi v karieri dejal 26-letni Ewan.